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Седьмой с начала мая. Американский истребитель рухнул в море
Источник материала: Tut.by
Палубный истребитель F/A-18 °F Super Hornet из авиагруппы авианосца «Теодор Рузвельт» рухнул в Филиппинское море в четверг, 18 июня. Об этом
Два летчика, как сообщается, сумели катапультироваться, упали в море и были быстро обнаружены и спасены вертолетом MH-60S. Их состояние оценивается как хорошее.
Известно, что самолет выполнял обычный тренировочный полет. Причина падения F/A-18 °F Super Hornet неизвестна.
«Теодор Рузвельт» вернулся в море только 4 июня, до этого корабль более двух месяцев провел на Гуаме, борясь со вспышкой COVID-19, которым заразились более 1200 членов экипажа, а один умер.
Последние недели стаи «черной полосой» для американской авиации — с начала мая это седьмое по счету крушение самолета США. Предыдущий инцидент произошел 15 июня — в воды Северного моря
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Самолет принадлежал к авиагруппе корабля «Теодор Рузвельт», на котором ранее 1200 моряков заразились коронавирусом.
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