Седьмой с начала мая. Американский истребитель рухнул в море

Источник материала: Tut.by

Палубный истребитель F/A-18 °F Super Hornet из авиагруппы авианосца «Теодор Рузвельт» рухнул в Филиппинское море в четверг, 18 июня. Об этом пишет USNI News, ссылаясь на представителей ВМФ США.



F-18 Super Hornet. Иллюстративное фото: ВМФ США / timesofsandiego.com

Два летчика, как сообщается, сумели катапультироваться, упали в море и были быстро обнаружены и спасены вертолетом MH-60S. Их состояние оценивается как хорошее.

Известно, что самолет выполнял обычный тренировочный полет. Причина падения F/A-18 °F Super Hornet неизвестна.

«Теодор Рузвельт» вернулся в море только 4 июня, до этого корабль более двух месяцев провел на Гуаме, борясь со вспышкой COVID-19, которым заразились более 1200 членов экипажа, а один умер.

Последние недели стаи «черной полосой» для американской авиации — с начала мая это седьмое по счету крушение самолета США. Предыдущий инцидент произошел 15 июня — в воды Северного моря рухнул тяжелый истребитель F-15C Eagle.