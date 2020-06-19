ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Авто сигналили и ездили кругами. Что происходило на дорогах во время акции солидарности в Минске

19.06.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вечером 18 июня на проспекте Независимости в Минске образовались заторы, сравнимые с теми, что появляются в предновогодние дни. Большая часть автомобилистов приехала поддержать людей, которые выстроились в цепь солидарности: водители сигналили, притормаживали, махали из окон. ГАИ наводила порядок.


После 21.00 главный проспект столицы заполнился транспортом. «Яндекс.Карты» окрасили его в желто-красный цвет. Так же ярко были выделены и некоторые прилегающие к магистрали улицы.


Транспорт заполнил все полосы проспекта. Причем, водители не спешили: многие из них ехали нарочно медленно вдоль тротуара, беспрерывно нажимали на клаксон, махали руками из окон — в знак солидарности с людьми, стоящими в цепи. Байкеры крутили ручки газа и мотоциклы с ревом проносились по улице.

С каждой минутой транспорта на проспекте становилось больше. Многие водители не спешили уезжать: катались по кругу — от почтамта до площади Победы. Вдоль проезжей части стояли инспекторы ДПС, которые переговаривались по рации.





Возле цирка работал наряд ГАИ на патрульном автомобиле, возле которого стояли несколько омоновцев. Инспекторы периодически останавливали авто, которые сигналили и составляли на водителей протоколы. За действием наблюдала толпа пешеходов.


— Я не согласен, подписывать не буду, — спорил с инспектором водитель легковушки, которому выписали штраф в размере трех базовых величин (81 рубль).


Около 22.30 машин на дороге заметно поубавилось. Оказалось, что ГАИ ограничила въезд транспорту на проспект со стороны площади Победы, а также с улицы Янки Купалы в сторону Дворца республики.



К полуночи проспект стал практически пустым, а на освободившихся полосах припарковались автозаки. Акция в центре города длилась почти 7 часов и закончилась около часа ночи 19 июня.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водители сигналили, притормаживали, вылазили из окон и махали руками. ГАИ наводила порядок.
 
Новости дня
Новости разные
 
Навальный ответил Плющенко: «Вы торгуете будущим всей страны и несчастного Гном Гномыча»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика