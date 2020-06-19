Авто сигналили и ездили кругами. Что происходило на дорогах во время акции солидарности в Минске

Источник материала: Tut.by

Вечером 18 июня на проспекте Независимости в Минске образовались заторы, сравнимые с теми, что появляются в предновогодние дни. Большая часть автомобилистов приехала поддержать людей, которые выстроились в цепь солидарности : водители сигналили, притормаживали, махали из окон. ГАИ наводила порядок.





После 21.00 главный проспект столицы заполнился транспортом. «Яндекс.Карты» окрасили его в желто-красный цвет. Так же ярко были выделены и некоторые прилегающие к магистрали улицы.





Транспорт заполнил все полосы проспекта. Причем, водители не спешили: многие из них ехали нарочно медленно вдоль тротуара, беспрерывно нажимали на клаксон, махали руками из окон — в знак солидарности с людьми, стоящими в цепи. Байкеры крутили ручки газа и мотоциклы с ревом проносились по улице.

С каждой минутой транспорта на проспекте становилось больше. Многие водители не спешили уезжать: катались по кругу — от почтамта до площади Победы. Вдоль проезжей части стояли инспекторы ДПС, которые переговаривались по рации.

















Возле цирка работал наряд ГАИ на патрульном автомобиле, возле которого стояли несколько омоновцев. Инспекторы периодически останавливали авто, которые сигналили и составляли на водителей протоколы. За действием наблюдала толпа пешеходов.





— Я не согласен, подписывать не буду, — спорил с инспектором водитель легковушки, которому выписали штраф в размере трех базовых величин (81 рубль).





Около 22.30 машин на дороге заметно поубавилось. Оказалось, что ГАИ ограничила въезд транспорту на проспект со стороны площади Победы, а также с улицы Янки Купалы в сторону Дворца республики.









К полуночи проспект стал практически пустым, а на освободившихся полосах припарковались автозаки. Акция в центре города длилась почти 7 часов и закончилась около часа ночи 19 июня.