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Хоккеисты сборной Беларуси прошли тест на физическую подготовку

19.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккеисты сборной Беларуси прошли тест на физическую подготовку

Игроки сборной Беларуси по хоккею проводят тренировочный сбор. Команда под руководством Михаила Захарова сегодня работала на столичном стадионе «Динамо».

Хоккеистов ждала проверка на физическую готовность. Серьёзным испытанием в период летней подготовки к сезону стал тест Купера. Результаты будут проанализированы в ближайшие дни. Вместе с командой беговые упражнения выполнял и главный тренер Михаил Захаров. Работать команда в таком составе будет еще два дня. Также хоккеисты пройдут медицинский осмотр, после чего продолжат готовиться к сезону по индивидуальной программе.

Можно сказать, что уже сейчас сборная Беларуси по хоккею начала подготовку к чемпионату мира, который пройдет в следующем году в Минске. На этом сборе работают игроки основы. Также Михаил Захаров сообщил, что в 2021 году наша национальная команда проведёт два товарищеских матча против сборной России. 

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Теги: Минск
 
 
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Игроки сборной Беларуси по хоккею проводят тренировочный сбор. Команда под руководством Михаила Захарова сегодня работала на столичном стадионе «Динамо»....
 
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