Хоккеисты сборной Беларуси прошли тест на физическую подготовку

Источник материала: ОНТ

Игроки сборной Беларуси по хоккею проводят тренировочный сбор. Команда под руководством Михаила Захарова сегодня работала на столичном стадионе «Динамо».

Хоккеистов ждала проверка на физическую готовность. Серьёзным испытанием в период летней подготовки к сезону стал тест Купера. Результаты будут проанализированы в ближайшие дни. Вместе с командой беговые упражнения выполнял и главный тренер Михаил Захаров. Работать команда в таком составе будет еще два дня. Также хоккеисты пройдут медицинский осмотр, после чего продолжат готовиться к сезону по индивидуальной программе.

Можно сказать, что уже сейчас сборная Беларуси по хоккею начала подготовку к чемпионату мира, который пройдет в следующем году в Минске. На этом сборе работают игроки основы. Также Михаил Захаров сообщил, что в 2021 году наша национальная команда проведёт два товарищеских матча против сборной России.

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