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В Украине следователи закрыли три уголовных дела против Порошенко

19.06.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следователи закрыли три уголовных дела против бывшего президента Петра Порошенко, пишет ТАСС со ссылкой на генерального прокурора страны Ирину Венедиктову.

«На прошлой неделе три производства... были закрыты из-за отсутствия состава преступления», — сказала Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что речь идет о делах о назначении премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательстве в деятельность Окружного административного суда Киева и назначении членов Высшего совета правосудия.

Венедиктова добавила, что по-прежнему расследуются больше десяти дел, где фигурируют Порошенко и его приближенные, пишет Газета.ру
 
 
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Следователи закрыли три уголовных дела против бывшего президента Петра Порошенко, пишет ТАСС со ссылкой на генерального прокурора страны Ирину Венедиктову.
 
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