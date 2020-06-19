Круг на площади Богушевича в Минске: как его проезжать правильно и что делать с заторами

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С начала этой недели водители по площади Богушевича в Минске ездят по новым правилам — транспорт там пустили по кругу, а в среду нанесли разметку на дорогу. В ГАИ столицы предупреждают, что эта схема движения временная, рассказали, как там сейчас ездить, а также объяснили, почему перекресток сделали круговым, а не в виде развязки.





ГАИ: «Развязка здесь будет неэффективна»

Площадь Богушевича — один из крупнейших столичных перекрестков. Например, по прямому направлению с проспекта Дзержинского на улицу Немига нагрузка в пиковое время — 1,5 тысячи автомобилей в час. Когда разрабатывался проект по реконструкции площади, специалисты остановились именно на круговом перекрестке.

— По наблюдениям ГАИ, анализу аварийности, круговое пересечение позволяет упорядочить дорожное движение, равномерно распределить нагрузку во всех направлениях и в десятки раз снизить аварийность, — объясняет AUTO.TUT.BY Павел Игнатович, начальник одела технических средств и систем ГАИ Минска.



Павел Игнатович, начальник одела технических средств и систем ГАИ Минска

Строительство многоуровневой развязки здесь не рассматривалось из-за особенностей примыкающей улицы Немига. Она сужается до двух полос, поэтому при наличии развязки весь транспортный поток упирался бы в «бутылочное горлышко». Поэтому вблизи таких магистралей, как Немига, с учетом геометрических параметров, применять многоуровневые развязки в центре города не эффективно.

Пять дней назад прямолинейное движение транспорта на площади Богушевича изменили на круговое. Павел Игнатович отметил, что сложностей у водителей возникнуть не должно, ведь аналогичный проект уже применялся на площади Бангалор. Автомобилисты, которые там ездили часто, будут лучше ориентироваться при проезде обновленной площади.

«Не знают куда ехать, сигналят»

В 8.45 четверга к площади Богушевича с четырех прилегающих направлений шли плотные потоки транспорта. Тяжелее всего выехать на круг было со стороны проспекта Дзержинского — люди из «спальников» Московского района ехали в центр на работу.





Со стороны вокзала, улиц Клары Цеткин и Немиги заторы были меньше, но движение и там было затруднено. Выезжая к кругу водители замедляются — видимо не все знают, что прямолинейное движение здесь заменили на круговое. Пока автомобилисты соображали как ехать, «хвост» из машин за ними становится длиннее.

— Я к восьми утра еду на работу: проскочить еще успеваю без пробок. А потом столько машин здесь! Аварий на круге мы не видели, но водители нервничают — слышим, как они постоянно сигналят друг другу. Но думаю, пройдет время — привыкнут к новому перекрестку, — поделился своими наблюдениями коммунальник, работающий на площади.





Представитель ГАИ подтверждает: действительно, заторовые ситуации в эти дни на площади были, но обходилось без серьезных ДТП. В большинстве случаев инциденты возникали из-за строительно-монтажных работ по благоустройству и установке бордюрного камня рабочими. Ведь строители периодически (но не в час пик) перекрывают отдельные полосы для движения транспорта.

Новая схема движения — временная

— Движение на площади Богушевича регулируется светофорами, дорожными знаками и разметкой — ее обновили в минувшую среду вечером. Однако, отмечу: эта схема движения — временный вариант, потому что строители еще не закончили работу. Скорректированный будет внедрен в начале июля, — предупреждает Павел Игнатович.





Сейчас по проспекту Дзержинского, улице Немига, на площади Богушевича внесены изменения в графики режима работы светофоров. Сегодня предусмотрено несколько алгоритмов работы светофоров в зависимости от времени суток, дней недели и дорожной обстановки. Циклы светофорного регулирования предусматривают от 100 до 160 секунд зеленого сигнала в одном направлении. Для безопасности увеличен переходной интервал между сменой сигналов разных направлений.

— Водителям, при проезде площади Богушевича, стоит обращать внимание на дорожные знаки и дорожную разметку — они показывают, какую полосу для движения им надо занять заблаговременно: для поворота налево, направо или прямо. Для лучшего ориентирования, при подъезде к кругу с разных направлений, установлены схемы проезда.

Сотрудник ГАИ обратил внимание, что при движении со стороны вокзала интенсивность движения в часы пик составляет около 900 автомобилей. С этого направления много транспорта поворачивают налево, поэтому пока поворот налево предусмотрен с двух полос. Здесь следует руководствоваться правилом: при повороте налево займи крайнюю левую полосу.





— При повороте смотрите, как реагируют участники дорожного движения, будьте внимательны к тем, кто не смог сориентироваться вовремя и потому могут резко совершать маневры. В таких случаях лучше притормозите и пропустите заблудившегося водителя в заданном направлении, — советует Павел Игнатович.

Появятся детекторы и умные светофоры

В ГАИ выяснили, что на площади Богушевича в часы пик коэффициент загрузки сейчас максимальный. Но расчетам специалистов ситуация должна измениться в лучшую сторону.

— Со временем произойдет перераспределение транспортных потоков: часть автомобилей уйдет с проспекта Дзержинского на первое кольцо, а к осени этого года завершится строительство развязки в сторону улиц Толстого и Московской. Благодаря этому нагрузка на площадь Богушевича значительно уменьшится, а автомобили со всех направлений равномерно распределятся.





А сейчас ГАИ будет отслеживать ситуацию на перекрестке и вносить корректировки в схему организации дорожного движения, настраивать светофорное регулирование.

В будущем на всех входах площади установят радиолокационные детекторы транспорта — они в реальном масштабе и времени будут считывать информацию на проезжей части и передавать ее на пульт управления. Работа светофоров будет также привязана к детекторам — устройства передадут на контроллер информацию о трафике и цвета светофоров будет изменяться основываясь на этих данных.

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