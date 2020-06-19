ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

СМИ: В США умер сын Никиты Хрущева

19.06.2020 07:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В США скончался 84-летний сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение его друга Гэри Пауэрса.



По словам Пауэрса, семья Сергея Хрущева подтвердила информацию о его кончине. 

В свою очередь РЕН ТВ со ссылкой на друга семьи, экс-дипломата Марка Гаррисона, сообщает, что со сын бывшего советского лидера скончался 18 июня.

О причине смерти Хрущева в настоящее время не сообщается.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В США скончался 84-летний сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение его друга Гэри Пауэрса.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бабарико задержан. Комитет госконтроля о новых фактах противоправной деятельности Белгазпромбанка (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика