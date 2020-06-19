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Нотариус объясняет, что за документ — соглашение об уплате алиментов, когда и кем он заключается

19.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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О том, что представляет данный вид документа, кем и в какой форме заключается, и многих других его аспектах рассказала заведующий нотариальной конторой Несвижского района Светлана Соколова.

— Соглашение об уплате алиментов — это соглашение о содержании своих несовершеннолетних и (или) нуждающихся в помощи трудоспособных совершеннолетних детей, которое заключается между достигшими между собой согласия родителями. Соглашение заключается между родителем, обязанным уплачивать алименты, и лицом, получающим алименты.

— Если есть решение суда о взыскании алиментов, возможно ли заключение соглашения об уплате алиментов?

— Соглашение об уплате алиментов не может быть заключено, если вопрос о выплате алиментов был решен Брачным договором, Соглашением о детях либо судебным постановлением.

Нотариус объясняет, что за документ — соглашение об уплате алиментов, когда и кем он заключается

— Какая форма заключения для данного вида документа предусмотрена законодательством?

—Документ заключается только в письменной форме и должен быть нотариально удостоверен. Причем стороны вправе обратиться в любую нотариальную контору или нотариальное бюро, независимо от места проживания. Соглашение, которое предусматривает передачу недвижимого имущества в собственность ребенка, подлежит государственной регистрации в организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним и является основанием для государственной регистрации перехода права собственности на это недвижимое имущество. Несоблюдение требований о форме соглашения повлечет за собой его недействительность.

— Какие вопросы могут быть урегулированы данным соглашением?

— Соглашение об уплате алиментов регулирует исключительно вопросы материального обеспечения ребенка. В него обязательно должны быть включены: порядок, форма, способ и условия предоставления содержания детям, размер средств на их содержание (алиментов). Другие условия, которые не касаются материального обеспечения ребенка (например, общение с родителями, обучение и т.п.), в соглашение об уплате алиментов не включаются.

— Какие способы уплаты алиментов могут быть предусмотрены соглашением?

— Алименты, в соответствии с соглашением об уплате алиментов, могут уплачиваться:

– в процентном отношении к заработку и (или) другому доходу родителя, обязанного уплачивать алименты;

Такой способ уплаты алиментов аналогичен тому, который предусмотрен законодательством. Однако в соглашении можно предусмотреть больший размер алиментов. Например:

– на одного ребенка 35 % от заработка, а не 25 %;

– на двух детей 50 % от заработка, а не 33 %;

– на трех и более детей 65 % от заработка, а не 50 %, (но не меньше, чем это установлено по закону). При таком подходе сумма алиментов может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону. Всё зависит от уровня доходов родителя, обязанного их уплачивать.

– в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически;

В этом случае в качестве алиментов уплачиваются конкретные прописанные в соглашении суммы. Для защиты от инфляции указанные суммы индексируются, т.е. увеличиваются пропорцио-нально увеличению размера базовой величины. В соглашении может быть предусмотрен другой способ индексации.

Также, во избежание инфляции, такую сумму алиментов можно привязать к иностранной валюте. Например, можно прописать, что алименты подлежат оплате в белорусских рублях в сумме, эквивалентной 200 долларам США по курсу Нацбанка Республики Беларусь на день платежа.

– в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно;

В этом случае в качестве алиментов единовременно уплачивается конкретная прописанная в соглашении сумма. После этого родитель, обязанный уплачивать алименты, освобождается от их уплаты.

При этом, несмотря на то, что такая сумма уплачивается только один раз, необходимо соблюдать требования законодательства о том, что размер алиментов не может быть меньше, чем это установлено по закону. Для этого нужно сравнить указанную единовременную сумму с общей суммой алиментов, которая могла бы быть получена за все, оставшиеся до совершеннолетия ребенка, месяцы. Ежемесячную сумму алиментов можно рассчитать исходя из приблизительной суммы зарплаты (других доходов) родителя-плательщика алиментов.

– путем передачи в собственность ребенка имущества.

В этом случае в качестве алиментов в собственность ребенка передается какое-либо имущество (чаще всего это недвижимость). Если имущество передается единовременно, то после этого родитель-алиментщик освобождается от их уплаты.

Следует обратить внимание, что установленная родителями сумма алиментов не должна быть ниже размера алиментов, установленного законодательством.

Данное правило продолжает действовать и тогда когда алименты уплачиваются периодически или единовременно, а также, если в качестве их передается имущество. Для соблюдения этого правила нужно сравнить указанную единовременную сумму с общей суммой алиментов, которая могла бы быть получена за все, оставшиеся до совершеннолетия ребенка, месяцы.  Ежемесячную сумму алиментов можно рассчитать исходя из приблизительной суммы зарплаты (других доходов) родителя-алиментщика.

— В какой форме могут выплачиваться алименты?

— В соглашении об алиментах необходимо указать конкретную форму их уплаты. Они могут передаваться наличными деньгами непосредственно из рук в руки или перечисляться в безналичном порядке на банковский счет. Также родитель, обязанный платить алименты, может подать по месту своей работы или по другому месту получения дохода (заявление об удержании алиментов также подается в организации, которые осуществляют выплаты пенсий, пособий, стипендий и других выплат, с которых могут удерживаться алименты) заявление с просьбой ежемесячно удерживать из его зарплаты и других доходов алименты и перечислять их родителю, с которым проживает ребенок.

Если предполагается периодическая уплата алиментов, то в соглашении необходимо указать периодичность таких платежей (еженедельно, ежемесячно, ежеквартально).

В соглашении может быть предусмотрено сочетание разных способов уплаты алиментов.

— Возможно ли изменение или расторжение соглашения?

— Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или расторгнуто в любое время по соглашению сторон. Однако если такое соглашение предусматривает передачу имущества в собственность ребенка, то оно изменяется или расторгается только с согласия органов опеки и попечительства, а в случае приобретения этим ребенком дееспособности в полном объеме — с его согласия. Изменение или расторжение соглашения производится в той же форме, что и его заключение.

Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате алиментов или одностороннее изменение его условий не допускаются. Однако при существенном изменении материального или семейного положения родителей и недостижении соглашения об изменении или расторжении соглашения заинтересованная сторона может обратиться в суд с иском об изменении или о расторжении этого соглашения. При этом суд может учесть любой заслуживающий внимания интерес сторон.

— Возможно ли принудительное исполнение условий соглашения?

— Если алименты в соответствии с условиями соглашения не уплачиваются плательщиком добровольно, то этот документ может быть представлен в суд и исполнен принудительно.

«НН».


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О том, что представляет данный вид документа, кем и в какой форме заключается, и многих других его аспектах рассказала заведующий
 
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