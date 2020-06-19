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Ночью в работе Telegram в Беларуси был сбой

19.06.2020 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня ночью в районе 1.40 читатели TUT.BY стали сообщать о проблемах в работе мессенджера Telegram. Однако, если судить по карте сбоев, проблемы были не только у жителей нашей страны.


Как видно на карте от Downdetector, проблемы наблюдались в различных регионах Беларуси (особенно ярко на карте выделены Минск, Гродно и Могилев), а также в Москве, Киеве и в крупных европейских городах вроде Лондона, Берлина, Варшавы и других. Кроме того, сбой был зафиксирован и в Сингапуре.

Жалобы на работу Telegram в Беларуси в основном касались проблем с подключением.

По сообщениям читателей, мессенджер стал доступен после семи утра.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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По сообщениям читателей, работа была возобновлена после семи утра.
 
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