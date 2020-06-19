ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Премьерный показ: Путин показал журналистам свою «тайную комнату»

19.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент России Владимир Путин впервые принял журналистов в «секретном» кабинете в первом корпусе Кремля. В этом кабинете не проводятся публичные встречи, и раньше сотрудников СМИ туда не приглашали.


© Фото с сайта www.kremlin.ru

Российский лидер сделал исключение для журналистов, проводивших интервью «Россия. Кремль. Путин», анонс которого был показан в четверг на телеканале «Россия-1». Президент принял журналистов в кабинете, в котором проходят его рабочие встречи и совещания с небольшим количеством участников. 

Путин рассказал, что рядом находятся еще несколько помещений: столовая и комната отдыха. В ответ на вопрос о том, какая в Кремле «энергетика», Путин сказал, что «даже не думает об этом».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент России Владимир Путин впервые принял журналистов в «секретном» кабинете в первом корпусе Кремля. В этом кабинете не проводятся публичные встречи, и...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Слуцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации» признан победителем в одной из номинаций конкурса «Компетентность»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика