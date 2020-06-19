progomel.by публикует несколько историй, связанных с торговлей по интернету публикует несколько историй, связанных с торговлей по интернету

Все очень честно, прозрачно, надежно и гарантированно! При этом на данном этапе нужно только согласие на доставку и адрес заказчика, куда отправлять товар. Приходит он по почте наложенным платежом в течение 10 дней. Устоять от такой «халявы» просто невозможно.





Разочарование наступит позже, когда вы в почтовом отделении оплатите посылку и заглянете внутрь. Вместо ожидаемого товара там будет дешёвая подделка малоизвестной фирмы. Кое-как работать она будет, вот только функционал далек от заявленного…





Все ваши претензии к почтовому учреждению будут безосновательны, они просто привезли вашу посылку. Непонятный чек, никакой гарантии… Поиск сайта данной фирмы вас тоже удивит – вы его просто не найдете. Зато получите незабываемые ощущения от количества негативных отзывов обманутых клиентов.





Вот только несколько из них.





Владимир: «Заказывал шуруповерт Макита 457, Мне позвонили, уточнили данные, сказали, что кроме самого шуруповерта будет еще и подарок. Наконец пришла посылка. Я открыл ее и моей «радости» не было предела. Отвертка Милитари и пакет с песком. Вот такая Макита. Самое интересное, что на товарном чеке был указан шуруповерт Макита».





Александр: «01.08.2019 заказал зеркало регистратор Fugicar FC8. Пришло не то, что заказывал. Заплатил 103 бел. руб. сегодня 30.09.2019. Сообщил в ООО «Доставка в срок» по Email . Они предложили выслать товар обратно по адресу: … для ООО «Доставка в срок», а они вернут деньги. Я на это купился и 14.08.2019 отправил им посылку по вышеназванному адресу. Сегодня 30.09.2019. Два месяца веду переписку с этими мошенниками. Всё пишут, что посылка проверяется, оформляется, делаются запросы на склад и т.п. Я просто прошу, сообщите, вернут ли деньги или нет, чтобы не мучиться. Отзыв, конечно, отрицательный. Наименование и адрес отправителя, указанные на товарном чеке: ООО «Доставка в срок» до востребования (Бизнес-почта)».













Алла: «Полный развод, причем действуют не только в России, но и по другим странам, присылают китайский дешёвый разводняк. Народ, не ведитесь! Денег точно не вернёте!».





И это только маленькая часть из огромного количества подобных комментариев.













На сегодняшний день в Гомельской области возбуждено 24 уголовных дела по фактам мошенничества, где фигурирует ООО «Доставка в срок». С заявлениями о мошенничестве обратились жители . С заявлениями о мошенничестве обратились жители Гомеля , Речицы, Жлобина, Лоева, Хойников и других городов области. Оперативники уголовного розыска УУР УВД Гомельской области отметили, что сам рекламный блок может быть от имени совершенно другой фирмы, даже намёка не дающей на истинного продавца. И таких объявлений много.





На почте, в момент получения, вскрыть посылку вы не сможете. Сделать это вам разрешат только после полной оплаты наложенного платежа. Видеосъемка вскрытия отправления вам также мало чем поможет. Связавшись через интернет с представителями фирмы, вам предложат вернуть товар назад. Правда, пересылку придется оплатить уже самим. Больше ни товара, ни денег вы не увидите.









По информации правоохранительных органов ООО «Доставка в срок» за несколько лет отправила заказчикам в Беларуси десятки тысяч посылок с заказами. Сколько их клиентов недовольны товаром, даже сложно представить. Многие просто махнули рукой, понимая, что попались на ловкий рекламный ход. Другие, почитав отзывы, тоже оставили надежду на замену товара или возврат денег.





Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой быть максимально критичными к различного рода предложениям с неимоверными скидками, когда реальная цена товара на рынке больше в 3-4 раза. Если вы не нашли официального сайта интернет-магазина с каталогом товаров, контактами, официальными данными – лучше отказаться от приобретения. Если в рекламном блоке есть только варианты «Оформить заказ» или «Получить консультацию» без телефонов продавцов, смело закрывайте такое предложение.



