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Конкурс! «Расскажи, как твой город становится климатически устойчивым»

19.06.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Справочно:

Соглашение мэров - Восток (CoM East) - это проект, который финансируется Европейским Союзом, нацелен на объединие местных, региональных и национальных органов власти стран Восточного партнерства в их стремлении развивать региональную политику на основе принципов устойчивой энергии, усилить энергетическую безопасность и поддержать глобальное движение в борьбе с изменениями климата.

Проект был запущен в сентябре 2011 года, первая его фаза (2011-2015 гг.) охватила 11 стран Восточного партнерства и Центральной Азии, а второй этап (2016-2020 гг.) охватывает 6 стран региона Восточного партнерства.

В список подписантов проекта «Соглашение мэров - Восток» входят 56 белорусских городов.

Конкурс! «Расскажи, как твой город становится климатически устойчивым»
 

Конкурс! «Расскажи, как твой город становится климатически устойчивым»Так называется еще один конкурс проекта «Соглашение мэров – Восток». Он проводится с целью информирования населения по вопросам возобновляемых источников и эффективному использованию энергии в Беларуси, популяризации энергоэффективности, экологически чистых источников энергии и стимулирования их использования.

Конкурс приурочен к Неделе устойчивой энергии (EUSEW2020) и проводится дистанционно с 15 июня по 24 июня 2020 г.

В конкурсе могут принимать участие граждане (индивидуально или в команде) из городов-подписантов инициативы «Соглашение мэров по климату и энергии» в Республике Беларусь, имеющие личный аккаунт в Facebook или Instagram. Сотрудники, стажеры или партнеры членов команды проекта «Соглашение мэров – Восток», а также ближайшие родственники и члены семьи этих сотрудников не имеют права на участие.

К участию в конкурсе допускаются все желающие без ограничения по возрастным или иным признакам.

Для участия в конкурсе, Участник должен являться подписчиком официальных аккаунтов Facebook и/или Instagram проекта CoM East и Местного фонда содействия развитию международного диалога и сотрудничества «Интеракция», разместить на отдельном личном аккаунте в открытом доступе видео или фото-историю (видео или фото в Facebook и/или Instagram историях также участвуют в конкурсе), рассказывающую об источниках чистой энергии в своем городе/поселке городского типа/деревне, упоминая официальные аккаунты Facebook и Instagram проекта CoM East (https://www.facebook.com/CovenantOfMayorsEast/ и https://www.instagram.com/comeast_ll/) и Местного фонда содействия развитию международного диалога и сотрудничества «Интеракция» (https://www.facebook.com/interakcia/ и https://www.instagram.com/interakcia/). Обязательно наличие хештега #EUSEW20BY. Творчество и юмор поощряются. Бизнес-аккаунты будут автоматически дисквалифицированы. Допускается до одного видео или одной фото-истории на человека/команду.

Публикации для участия принимаются в период с 15 июня по 24 июня 2020 г.

Участники, которые размещали фото/видео в Facebook и/или Instagram историях должны выслать скриншоты своих историй с количеством просмотров на адрес коммуникационного эксперта проекта «Соглашение мэров-Восток» в Беларуси Ольги Салахеевой Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. до 24 июня (включительно).

Медиа-контент, содержащий признаки жестокости, насилия, порнографии и иные характерные признаки, запрещённые законодательством Республики Беларусь, к участию в Конкурсе не допускаются.

К участию в конкурсе не допускается медиа-контент, публикация которого связана с нарушением авторских и смежных прав.

25 июня будут определены 3 победителя конкурса. Им будет присуждены 3 приза. За первое место - приз в виде экшен-камеры GoPro (эквивалентна сумме в 350 белорусских рублей). Портативное зарядное устройство за второе место (эквивалентное сумме в 240 белорусских рублей), напольный трипод за третье место (эквивалентный сумме в 195 белорусских рублей). Организатор уведомит победителей при помощи контактной информации, указанной на личном аккаунте участника, после объявления результатов конкурса. Если победитель не сможет связаться с организатором в течение четырех рабочих дней после объявления, будет выбран участник, занявший следующее место в номинации.

Победитель за первое место, а также победители в двух других номинациях будут выбраны комиссией (жюри) конкурса.

Награждение победителей состоится в последний день Европейской недели устойчивой энергии (26 июня) в офисе Местного фонда содействия развитию международного диалога и сотрудничества «Интеракция» (г. Минск, пр-т Независимости 95, офис 810) либо по месту нахождения победителей.

Подготовила П. КЁЛЕР.

 
Теги: Минск
 
 
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Справочно: Соглашение мэров - Восток (CoM East) - это проект, который финансируется Европейским Союзом, нацелен на объединие местных,...
 
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