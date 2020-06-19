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Убийце из Ушачей вынесли приговор

19.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Витебский областной суд сегодня вынес приговор по жестокому убийству мужчины в Ушачах, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела прокуратуры Витебской области Виталий Сузанский.



Трагедия произошла в сентябре 2019 года. Компания из трех человек распивала спиртное в Ушачах. Между 53-летним и 27-летним мужчинами возник конфликт, во время которого парень взял нож в руки. За хозяина дома заступилась его 29-летняя знакомая, которая выхватила из рук обвиняемого нож и отбросила в сторону. После этого мужчина стал избивать потерпевшего руками и ногами. Женщина всячески препятствовала совершению убийства и даже пыталась позвонить в милицию, однако мужчина избил ее и отобрал мобильный телефон. Жительнице райцентра удалось выбежать из дома и позвонить в милицию от соседей.

Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия. Экспертиза установила: мужчине было нанесено более 20 ударов в разные части тела.

Суд приговорил обвиняемого к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
 
 
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Витебский областной суд сегодня вынес приговор по жестокому убийству мужчины в Ушачах, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела прокуратуры...
 
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