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#Дзякуйдоктар от пограничников Беларуси

19.06.2020 08:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

#Дзякуйдоктар от пограничников Беларуси

В преддверии Дня Медика поздравления получают все, кто на передовой борьбы за здоровье людей.

Белорусские пограничники присоединились к акции #Дзякуйдоктар – и выразили благодарность врачам за их труд, проявив креативный подход. Видеоролик с необычным поздравлением уже стал популярен в сети. Своё «спасибо» военные, буквально, выложили оружием на плацу и показали с высоты птичьего полёта. Это не только благодарность, но и солидарность – и медики, и пограничники всегда на страже безопасности людей.

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В преддверии Дня Медика поздравления получают все, кто на передовой борьбы за здоровье людей. Белорусские пограничники присоединились к акции #Дзякуйдоктар – и...
 
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