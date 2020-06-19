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#Дзякуйдоктар от пограничников Беларуси
Источник материала: ОНТ
В преддверии Дня Медика поздравления получают все, кто на передовой борьбы за здоровье людей.
Белорусские пограничники присоединились к акции #Дзякуйдоктар – и выразили благодарность врачам за их труд, проявив креативный подход. Видеоролик с необычным поздравлением уже стал популярен в сети. Своё «спасибо» военные, буквально, выложили оружием на плацу и показали с высоты птичьего полёта. Это не только благодарность, но и солидарность – и медики, и пограничники всегда на страже безопасности людей.
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В преддверии Дня Медика поздравления получают все, кто на передовой борьбы за здоровье людей. Белорусские пограничники присоединились к акции #Дзякуйдоктар – и...
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