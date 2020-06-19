







Мы спросили у Катерины, что именно стало причиной такого ответа: айтишники сидят на чемоданах или не могут принимать офферы, потому что заняты в штабе кого-нибудь из претендентов в кандидаты?





— Это частный случай, — ответила Катерина. — Без уточнений. Возможно, до этого времени кандидат просто не хочет делать резких движений.



