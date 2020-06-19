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В режиме"ожидание". Рекрутер: «Кандидаты просят писать после 9 августа»

19.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рекрутер Екатерина Коваль опубликовала у себя в Твиттере пост: кандидаты, когда им предлагаешь работу, просят подождать до 9 августа.



Мы спросили у Катерины, что именно стало причиной такого ответа: айтишники сидят на чемоданах или не могут принимать офферы, потому что заняты в штабе кого-нибудь из претендентов в кандидаты? 

— Это частный случай, — ответила Катерина. — Без уточнений. Возможно, до этого времени кандидат просто не хочет делать резких движений.
 
 
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Рекрутер Екатерина Коваль опубликовала у себя в Твиттере пост: кандидаты, когда им предлагаешь работу, просят подождать до 9 августа.
 
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