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Александр Лукашенко присвоил генеральские звания: командующему внутренними войсками и руководителям УКГБ

19.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинских, специального и персонального званий. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Звание генерал-майора присвоено:

Полковникам Виктору Гулевичу - Командующий войсками Западного оперативного командования,

Юрию Назаренко - командующий внутренними войсками,

Дмитрию Реуцкому - начальнику УКГБ по Минску и Минской области,

Олегу Столярчуку - начальнику УКГБ по Витебской области,

Сергею Жилинскому. - начальнику Института пограничной службы.

Полковнику юстиции Олегу Шандаровичу присвоено очередное специальное звание генерал-майора юстиции. Он возглавляет УСК по Гродненской области.

Персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга присвоено начальнику Гомельской таможни Феликсу Яшкову.
 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинских, специального и персонального званий. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы...
 
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