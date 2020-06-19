Представителям Администрации Президента проводят выездные приёмы и прямые телефонные линии

Источник материала: ОНТ

Помочь решить проблемы людей в каждом районе Беларуси. Дороги, выплата пенсий и пособий, медобслуживание и благоустройство – это лишь немногие из вопросов, с которыми обращаются к представителям Администрации Президента.





На этой неделе они проводят выездные приёмы и прямые телефонные линии. Сегодня в Слониме людей будет принимать начальник главного государственно-правового управления Администрации Президента Евгений Коваленко.

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