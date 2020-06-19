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Брестские десантники создали поздравительную видеооткрытку ко Дню медработника

19.06.2020 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады сделали видеооткрытку ко Дню медицинского работника, сообщили корреспонденту БЕЛТА в бригаде.

Брестские десантники создали поздравительную видеооткрытку ко Дню медработника

Десантники прочли на камеру стихотворение "Быць на варце жыцця" Сергея Корытько. Строки из произведения прозвучали на территории бригады, на полигоне и у стен Брестской крепости.

По сюжету, первым к медработникам обращается военнослужащий в голубом берете и тельняшке. Он стоит у памятника Василию Маргелову - основателю воздушно-десантных войск. Затем эстафету принимает одетый в маскировочный костюм разведчик. Следом за ним в кадре появляется пулеметчик, который читает свой отрывок на фоне военной техники. Позже действие переносится на взлетную площадку, где строки стихотворения произносит солдат, в полной десантной экипировке готовый к прыжку с парашютом. Завершается видео выступлением доктора медицинской роты десантно-штурмовой бригады. Военный врач поздравляет коллег у стен Холмских ворот Брестской крепости-героя.

Ролик длится чуть больше минуты. "В условиях непростой эпидемиологической обстановки важность праздника трудно переоценить. На плечах медработников лежит огромная ответственность за здоровое будущее нации, и они как никогда нуждаются в поддержке. Поэтому мы сняли ролик со словами благодарности", - пояснили задумку в 38-й бригаде.

Ранее брестские десантники организовали флешмоб в поддержку медицинских работников. Военнослужащие бригады выстроились таким образом, чтобы с высоты читалась фраза #дзякуй доктар. Весь процесс сняли на видео.

 
 
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