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Александр Домогаров о зрителях, осуждающих Ефремова: Нет никакого желания выходить к вам на сцену
Источник материала: Партизан
Известный артист Александр Домогаров опубликовал пост в соцсети Instagram, обрушился с эмоциональной критикой на зрителей, которые осуждают Михаила Ефремова.
Домогаров упрекает подписчиков за то, что они «смеют осуждать» и «топчутся на крови».
Он также призывает таких зрителей не ходить в театр на его спектакли.
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Известный артист Александр Домогаров опубликовал пост в соцсети Instagram, обрушился с эмоциональной критикой на зрителей, которые осуждают Михаила Ефремова.
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