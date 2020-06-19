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Александр Домогаров о зрителях, осуждающих Ефремова: Нет никакого желания выходить к вам на сцену

19.06.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный артист Александр Домогаров опубликовал пост в соцсети Instagram, обрушился с эмоциональной критикой на зрителей, которые осуждают Михаила Ефремова.

 Домогаров упрекает подписчиков за то, что они «смеют осуждать» и «топчутся на крови». 

Он также призывает таких зрителей не ходить в театр на его спектакли.
 
 
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Известный артист Александр Домогаров опубликовал пост в соцсети Instagram, обрушился с эмоциональной критикой на зрителей, которые осуждают Михаила Ефремова.
 
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