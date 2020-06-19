Ганцевчане благоустраивают детскую площадку (фото)

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Мероприятия республиканского молодежного проекта «#раЗАм з бацькамі» по благоустройству детских дворовых площадок силами родителей и их детей совместно с волонтерами, а также работниками ЖКХ проходит во всех городах и районах Брестской области.





Так вчера, 18 июня, родители совместно с детьми, а также представителями районной организации «БРСМ» приводили в порядок детскую площадку, расположенную в городском сквере: красили турники, горки и песочницу. К сожалению погодные условия не позволили завершить начатое дело. Организаторы сообщают, что благоустройство площадки продолжится сегодня.

























Проект «#раЗАм з бацькамі» направлен на расширение культурной среды и духовного сознания жителей Беларуси, содействие развитию и реализации молодежных общественно-значимых инициатив во всех регионах страны.

(Visited 13 times, 14 visits today)