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Ганцевчане благоустраивают детскую площадку (фото)

19.06.2020 10:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Мероприятия республиканского молодежного проекта «#раЗАм з бацькамі» по благоустройству детских дворовых площадок силами родителей и их детей совместно с волонтерами, а также работниками ЖКХ проходит во всех городах и районах Брестской области.

Ганцевчане благоустраивают детскую площадку (фото)

Так вчера, 18 июня, родители совместно с детьми, а также представителями районной организации «БРСМ» приводили в порядок детскую площадку, расположенную в городском сквере: красили турники, горки и песочницу. К сожалению погодные условия не позволили завершить начатое дело. Организаторы сообщают, что благоустройство площадки продолжится сегодня.

Ганцевчане благоустраивают детскую площадку (фото)
Ганцевчане благоустраивают детскую площадку (фото)

Ганцевчане благоустраивают детскую площадку (фото)
Ганцевчане благоустраивают детскую площадку (фото)
Ганцевчане благоустраивают детскую площадку (фото)
Ганцевчане благоустраивают детскую площадку (фото)
Ганцевчане благоустраивают детскую площадку (фото)
Ганцевчане благоустраивают детскую площадку (фото)
Ганцевчане благоустраивают детскую площадку (фото)
Ганцевчане благоустраивают детскую площадку (фото)
Ганцевчане благоустраивают детскую площадку (фото)
Ганцевчане благоустраивают детскую площадку (фото)
Ганцевчане благоустраивают детскую площадку (фото)
Ганцевчане благоустраивают детскую площадку (фото)
Ганцевчане благоустраивают детскую площадку (фото)
Ганцевчане благоустраивают детскую площадку (фото)
Ганцевчане благоустраивают детскую площадку (фото)
Ганцевчане благоустраивают детскую площадку (фото)
Ганцевчане благоустраивают детскую площадку (фото)
Ганцевчане благоустраивают детскую площадку (фото)

Проект «#раЗАм з бацькамі»  направлен на расширение культурной среды и духовного сознания жителей Беларуси, содействие развитию и реализации молодежных общественно-значимых инициатив во всех регионах страны.


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Мероприятия республиканского молодежного проекта «#раЗАм з бацькамі» по благоустройству детских дворовых площадок силами родителей и их детей совместно с...
 
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