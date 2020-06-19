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ЧБ по мини-футболу. ВРЗ победил «Витэн» и сравнял счёт в финальной серии

19.06.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по мини-футболу 18 июня мог быть определен обладатель золотых медалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧБ по мини-футболу. ВРЗ победил «Витэн» и сравнял счёт в финальной серии

В Гомеле в четвертом матче финальной серии встречались ВРЗ и оршанский «Витэн». В случае победы «энергетики» завоевали бы первое место. Но случилось иначе. Гости открыли счет, а гомельчане ответили забитыми мячами в каждом из таймов.

ЧБ по мини-футболу. ВРЗ победил «Витэн» и сравнял счёт в финальной серии

2:1 – победа ВРЗ.

Счет в серии теперь равный, а судьба золота решится в пятом матче в Орше. Он пройдет 21 июня.

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Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по мини-футболу 18 июня мог быть определен обладатель золотых медалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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