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ЧБ по мини-футболу. ВРЗ победил «Витэн» и сравнял счёт в финальной серии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по мини-футболу 18 июня мог быть определен обладатель золотых медалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Гомеле в четвертом матче финальной серии встречались ВРЗ и оршанский «Витэн». В случае победы «энергетики» завоевали бы первое место. Но случилось иначе. Гости открыли счет, а гомельчане ответили забитыми мячами в каждом из таймов.
Счет в серии теперь равный, а судьба золота решится в пятом матче в Орше. Он пройдет 21 июня.
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по мини-футболу 18 июня мог быть определен обладатель золотых медалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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