Иван Тертель поблагодарил латвийских коллег, которые оперативно откликнулись на запросы, обнаружили и арестовали на счетах ABLV-банка деньги, принадлежащие действующим сотрудникам Белгазпромбанка, в том числе замначальника юридического управления Шевчуку. Он выполнял непосредственные указания Бабарико, открывал и курировал деятельность сети компаний-прокладок на Виргинских островах, Кипре и других офшорах. От иностранных партнеров КГК получены документальные подтверждения преступной деятельности задержанных.
Сейчас задержано около 20 человек, в том числе Виктор Бабарико. Практически все сотрудничают со следствием, дают признательные показания в отношении Бабарико — как непосредственного организатора преступной деятельности.
По словам Ивана Тертеля, особо изощренный характер криминальных схем, их масштабность и география требуют взаимодействия в их расследовании компетентных органов многих иностранных государств:
— Департамент финансовых расследований КГК тесно сотрудничает с латвийскими коллегами, соответствующими структурами Великобритании, Испании, Швейцарии, Чехии и других государств. Мы также обратились за содействием к компетентным органам США, у которых имеется полная информация по всем операциям, проводимым в долларах США через систему SWIFT, а также в Интерпол.
Председатель Комитета госконтроля отметил, что все действия КГК проводит открыто и планирует максимально информировать общественность о расследовании в соответствии с законодательством.
Журналисты поинтересовались у главы КГК его мнением по поводу того, что отдельные средства массовой коммуникации связывают уголовное дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка с избирательной кампанией. Эти обстоятельства между собой никак не связаны, ответил И.Тертель:
— Комитет госконтроля действует строго в рамках полномочий, законодательства, а также выполняет международные обязательства согласно принимаемым мировым сообществом мерам по противодействию отмыванию денег, полученных преступным путем. Бабарико задержан в связи с тем, что является непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности. Он пытался влиять на показания свидетелей, предпринимал попытки сокрытия следов совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов.
Бабарико недавно заявил, что обнаруженные у задержанных деньги принадлежат ему. Так ли это? Нет, отвечая на вопрос репортера, сказал руководитель КГК. Он подчеркнул, что денежные средства принадлежат именно сообщникам экс-банкира:
— Это подтверждается изъятыми во время обысков документами, показаниями самих задержанных во время допросов. Они рассказали, что эти деньги были незаконно выведены из Беларуси по системе офшоров, затем распределены между участниками противоправной деятельности согласно ранее оговоренным процентам. Представляется, что Бабарико пытается поиграть в «благородство». Мы же в свою очередь знаем, что стоящие за ним кукловоды опасаются, что наши действия приведут к тому, что мы получим подтверждение их причастности к противозаконной деятельности. Этими лицами, мы знаем, являются большие начальники в «Газпроме», а может быть, и выше.
— Это примерно 2007 — 2008 годы, при Селявко Валерии Владимировиче. Вообще, идея его была изначально. Ну давно… Там тогда поделили группе товарищей. Там какие-то небольшие доли от бизнеса отдали… Стороннего… Ну компании, которая контролировала бизнес. Ну ведь она не белорусская была там.
— А какая?
Ильясюк:
— Я думаю, что в Латвии.
— Название не помните?
Ильясюк:
— Нет. Может быть, одна из тех, которые уже существовали на тот момент. Вполне возможно. Ну какая-то там… Балтийские вот эти, да? Ну суть же не в этом, суть… А потом со временем Селявко ушел из жизни, там что-то поменялось… Ну и мне довели, что у меня там процента 3, наверное, осталось, и все.
— Кто довел?
Ильясюк:
— Да. Ну естественно со стороны Бабарико.
Разговор Ильясюк описал так:
— Ну разговор был там с Бабарико о том, что поменялась вот там ситуация, вот у тебя там-то что было… Вот 3 процента. Все.
О роли Бабарико допрашиваемый сказал:
— Ну я считаю, что один из главных акционеров.
— То есть сам?
Ильясюк:
— Ну Бабарико там, семья… Я бы шире брал. Возможно, еще кто-то есть, потому что вы же представляете, что она может… Компания может контролироваться не одним человеком.
ИЗ ДОПРОСА ЗАДЕРЖАННОГО А.ЗАДОЙКО, БЫВШЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БЕЛГАЗПРОМБАНКА
— Дополнительное поощрение членам правления Белгазпромбанка (неразборчиво) Бабарико… оно распределялось так.
Далее фигурант говорит, что все основные «тут Бабарико, 25, по-моему, тут 25. Могу ошибиться в пятерке. Все остальные члены правления по 10. Вот. Но еще раз говорю, это он так думал. Деньги сначала никому не перечислялись, ничего».
— По десять за какой период?
Задойко:
— Это по году считалось. 10 процентов от участия, от полученной прибыли… От прибыли даже не банка…
Задойко сообщил и об устной договоренности, мол, на бумаге не фиксировалась. Рассказал и вот что:
— (Неразборчиво) …у нас в плановом управлении работал. Ну и… Он был чудный такой парень, захотел много денег, чтобы ему платили большую зарплату. А зарплату… (разводит руками). (…) И, короче говоря, (неразборчиво) …ходил и предложил вот эту, так сказать, идею. Но не мне он предлагал, он предлагал Виктору Бабарико. И ушел.
Он продолжил:
— Потом, когда этот ушел, я так понял, что от Виктора еще кто-то ушел. А Серега (неразборчиво) ушел потом. Насколько я знаю, эту долю перераспределили.
— Но на кого, что вы не знаете?
Задойко:
— Не знаю. Но я знаю, что Бабарико большая доля…
Как Задойко узнал, что доли перераспределились и основным в этих вопросах стал Бабарико?
Задойко:
— Ну, зная жадность немного Бабарико, и тем более, когда было пятьдесят (имеет в виду проценты) на двоих, остальным по 10 процентов, два человека сразу выделились в этой группе людей.
Задойко:
— (Неразборчиво)… Я себе просто представить не могу, даже если он победит, дальше пройдет, как он руководить будет.
В ТЕМУ