Госконтроль вскрыл новые факты преступной деятельности организованной группы, в состав которой входят бывшие и действующие сотрудники Белгазпромбанка. Возбуждены новые уголовные дела, задержано около 20 фигурантов. Об этом рассказал журналистам Председатель Комитета государственного контроля Иван Тертель, а также показал документы, подтверждающие противоправную деятельность экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

Иван Тертель поблагодарил латвийских коллег, которые оперативно откликнулись на запросы, обнаружили и арестовали на счетах ABLV-банка деньги, принадлежащие действующим сотрудникам Белгазпромбанка, в том числе замначальника юридического управления Шевчуку. Он выполнял непосредственные указания Бабарико, открывал и курировал деятельность сети компаний-прокладок на Виргинских островах, Кипре и других офшорах. От иностранных партнеров КГК получены документальные подтверждения преступной деятельности задержанных.

Установлены и задокументированы многочисленные факты получения топ-менеджерами банка взяток за предоставление многомиллионных кредитов от граждан и представителей коммерческих структур с так называемой плохой кредитной историей.

В ходе брифинга в КГК продемонстрировали ряд документов. Некоторые из них были восстановлены специалистами с уничтоженных дисков. Из этого документа видно, что бенефициарными владельцами компании, которые подают заявление на открытие счета в банке, являются Бабарико, Задойко, Добролет и другие. Здесь же они соглашаются с тем, что «в полной мере ознакомлены с положениями закона о предотвращении и пресечении деятельности по отмыванию денежных средств».

Также расследуются схемы, по сути, принуждения зависимых от банка людей к получению и передаче менеджерам крупных сумм в валюте и белорусских рублях. Затем они под проценты передавались другим лицам. По данным фактам возбуждены новые уголовные дела — за хищение с использованием должностного положения, легализацию средств, полученных преступным путем, получение взятки, все это в особо крупном размере. Также дела возбуждены за мошенничество и дачу взятки. Сейчас задержано около 20 человек, в том числе Виктор Бабарико. Практически все сотрудничают со следствием, дают признательные показания в отношении Бабарико — как непосредственного организатора преступной деятельности. По словам Ивана Тертеля, особо изощренный характер криминальных схем, их масштабность и география требуют взаимодействия в их расследовании компетентных органов многих иностранных государств: — Департамент финансовых расследований КГК тесно сотрудничает с латвийскими коллегами, соответствующими структурами Великобритании, Испании, Швейцарии, Чехии и других государств. Мы также обратились за содействием к компетентным органам США, у которых имеется полная информация по всем операциям, проводимым в долларах США через систему SWIFT, а также в Интерпол. Председатель Комитета госконтроля отметил, что все действия КГК проводит открыто и планирует максимально информировать общественность о расследовании в соответствии с законодательством. Журналисты поинтересовались у главы КГК его мнением по поводу того, что отдельные средства массовой коммуникации связывают уголовное дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка с избирательной кампанией. Эти обстоятельства между собой никак не связаны, ответил И.Тертель: — Комитет госконтроля действует строго в рамках полномочий, законодательства, а также выполняет международные обязательства согласно принимаемым мировым сообществом мерам по противодействию отмыванию денег, полученных преступным путем. Бабарико задержан в связи с тем, что является непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности. Он пытался влиять на показания свидетелей, предпринимал попытки сокрытия следов совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов. Бабарико недавно заявил, что обнаруженные у задержанных деньги принадлежат ему. Так ли это? Нет, отвечая на вопрос репортера, сказал руководитель КГК. Он подчеркнул, что денежные средства принадлежат именно сообщникам экс-банкира: — Это подтверждается изъятыми во время обысков документами, показаниями самих задержанных во время допросов. Они рассказали, что эти деньги были незаконно выведены из Беларуси по системе офшоров, затем распределены между участниками противоправной деятельности согласно ранее оговоренным процентам. Представляется, что Бабарико пытается поиграть в «благородство». Мы же в свою очередь знаем, что стоящие за ним кукловоды опасаются, что наши действия приведут к тому, что мы получим подтверждение их причастности к противозаконной деятельности. Этими лицами, мы знаем, являются большие начальники в «Газпроме», а может быть, и выше.