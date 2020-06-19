Плисский доктор





Виктория Цыбулько, которая работает заведующим Плисской врачебной амбулаторией, — о пути в профессию, рабочих буднях, коллективе и отношении к пациентам.

Молодая, красивая, добрая — это далеко не все качества доктора. Она профессионал своего дела, о которой пациенты говорят с благодарностью, а руководство — с гордостью.

На работу в Плисскую амбулаторию молодой специалист пришла сразу после распределения, в 2006-м. Работала по специальности — врачом-терапевтом (после перепрофилирования — врач общей практики), а через три года возглавила данное учреждение здравоохранения.

Стать доктором Виктория мечтала с детства, плюс к этому, рядом был пример, на который хотелось равняться. Мама нашей героини более тридцати лет работала акушеркой в Жодинском родильном доме. Поэтому после окончания 9-ти классов Виктория решила поступить в медучилище. И поступила, но, забрав документы, продолжила обучение в старшем звене средней школы. После этого она еще раз поступила в медучилище — на этот раз после 11-ти классов. Просто для того, чтобы проверить свои силы. Ведь четко знала, что учиться будет в ВУЗе. Она с легкостью стала студенткой фармакологического факультета мединститута. Но после года обучения передумала: поняла, что фармакология — это не ее судьба. И, взвесив все «за» и «против», поступила в Витебский медуниверситет. Спустя положенных 6 лет учебы, получила диплом с твердым намерением стать хорошим врачом. И у нее это получилось.

Несмотря на все сложности, нехватку свободного времени, профессию свою Виктория очень любит.

— Я бы не хотела быть ни хирургом, ни гинекологом, — говорит врач. — Терапия — это для меня. Люблю свою работу. Люблю пациентов. И отношусь к ним так, как хотела, чтобы отнеслись ко мне, когда я приду на прием к доктору. Уверена, и пациенты меня любят. Когда у меня был День рождения, столько смс с поздравлениями получила — наверное, больше двухсот. Это очень приятно.

С теплотой отзывается специалист о своем коллективе и отмечает, что их девиз «Один — за всех, и все — за одного».

— Коллектив очень дружный и ответственный, — продолжает рассказ заведующий. — Рядом со мной работают замечательные люди. Это помощник врача Анастасия Бабкевич, стоматолог Ирина Баранова, фельдшер-лаборант Людмила Лобасюк, акушерка Любовь Матвеева, медсестры общей практики Ольга Хвойницкая, Екатерина Журко, Наталья Нехайчик, медрегистратор Валентина Лапаревич, санитарочки Жанна Кулинкович, Евгения Помозова, водитель Николай Козловский. Я знаю, что в любой ситуации они придут на помощь и помогут даже в том случае, если это их работы не касается.

Понятно, что без помощи одному на таком большом участке не справиться. Плисская амбулатория является самым обширным участком в районе: она обслуживает 14 деревень, а это в совокупности — более пяти тысяч пациентов. Если быть точной — 5160.

Рабочий день Виктории Степановны начинается в 8.00 утра, официально заканчивается в 19.00 вечера. Но, случается, что доктор уходит с работы гораздо позже. До обеда в амбулатории ведется прием пациентов, после этого начинается работа на участке — обслуживание вызовов. Надо сказать, что радиус обслуживания доктора — 25 километров. Самая отдаленная деревня — Лютка. А потому легким обычный рабочий день Виктории Цыбулько никак не назовешь.

— Времени свободного почти не бывает, — констатирует доктор. — Некогда использовать приобретенный абонемент в спортзал. А занятия спортом я очень люблю.

Даже на отпуск доктор пока не может строить планы: работы слишком много. Но Виктория не унывает. Ежедневно, входя в кабинет и начиная прием, она чувствует себя на своем месте, и это не может придавать сил и стимула. К тому же, когда работа приносит видимый результат, и пациенты спешат к доктору, зная, что получат квалифицированную помощь, все остальное отходит на второй план. Вот так изо дня в день наша героиня спешит в свою родную амбулаторию, чтобы поскорее начать прием и помочь тем, кто в ее помощи остро нуждается.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

На снимке: заведующий Плисской врачебной амбулаторией, врач общей практики Виктория Цыбулько

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.















