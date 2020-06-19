Одним из наиболее неблагоприятных социальных фактов в Республике Беларусь является высокий уровень потребления спиртных напитков. Это негативное явление оказывает отрицательное влияние на общественные отношения, причиняя моральный и нравственный вред. В состоянии алкогольного опьянения совершаются административные правонарушения, преступления, прогулы на работе, которые наносят неизгладимы вред близким людям, обществу и государству.

В связи с этим, государством уделяется достаточное внимание борьбе с пьянством, одной из мер которой является направление гражданина, который страдает алкоголизмом, в лечебно-трудовой профилакторий (далее ЛТП) для медико-социальной реадаптации.

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Беларусь от 04 января 2010 «О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условия нахождения в них» для принудительного лечения граждан в условиях ЛТП могут быть направлены лица, больные хроническим алкоголизмом, которые в течение года три и более раз привлекались к административной ответственности за совершение административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, были в установленном порядке предупреждены о возможности направления в ЛТП и в течение года после данного предупреждения привлекались к административной ответственности за совершение административного правонарушения.

В ЛТП также могут быть направлены граждане, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. Которые систематически нарушают трудовую дисциплину по причине употребления алкогольной продукции.

В некоторых случаях, в силу низкой правовой грамотности граждане не всегда осознают, какие последствия может повлечь за собой составление административного протокола и привлечение к административной ответственности за совершение административного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

Старший инспектор ООПП

Смолевичского РОВД

майор милиции Марина Грак.