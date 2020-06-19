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О чём просили Андрея Янчевского работники «Козловичи-Агро»
19.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
18 июня председатель Слуцкого районного исполнительного комитета Андрей Янчевский встретился с работниками открытого акционерного общества «Козловичи-Агро» на мехдворе сельхозорганизации. На встрече присутствовал и председатель Козловичского сельисполкома Александр Зогинов,
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Льготы по электроэнергии, про оплату труда в выходные дни и другое. О чём просили Андрея Янчевского работники «Козловичи-Агро».
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