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Выпала четверть месячной нормы осадков, затопило улицы, повалены деревья. Последствия непогоды в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Плюс стандартный набор метеоявлений в последние дни: ливни, ветер и местами град. Осадки вероятнее всего по Брестской и Гродненской областям. Ожидаются они и в Минске.
Накануне в столице выпала четверть месячной нормы осадков. Местами были подтоплены улицы, не ходил транспорт, движению препятствовали деревья, поваленные ветром на дороги.
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Выпала четверть месячной нормы осадков, затопило улицы, повалены деревья. Последствия непогоды в Минске
Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жара до +32 градусов при повышенной влажности...
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