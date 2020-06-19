ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Выпала четверть месячной нормы осадков, затопило улицы, повалены деревья. Последствия непогоды в Минске

19.06.2020 11:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жара до +32 градусов при повышенной влажности ожидается сегодня, 19 июня.

Выпала четверть месячной нормы осадков, затопило улицы, повалены деревья. Последствия непогоды в Минске

Выпала четверть месячной нормы осадков, затопило улицы, повалены деревья. Последствия непогоды в Минске

Плюс стандартный набор метеоявлений в последние дни: ливни, ветер и местами град. Осадки вероятнее всего по Брестской и Гродненской областям. Ожидаются они и в Минске.

Выпала четверть месячной нормы осадков, затопило улицы, повалены деревья. Последствия непогоды в Минске

Выпала четверть месячной нормы осадков, затопило улицы, повалены деревья. Последствия непогоды в Минске

Накануне в столице выпала четверть месячной нормы осадков. Местами были подтоплены улицы, не ходил транспорт, движению препятствовали деревья, поваленные ветром на дороги.

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жара до +32 градусов при повышенной влажности...
 
Новости дня
Новости разные
 
О чём просили Андрея Янчевского работники «Козловичи-Агро»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика