Незваный гость тайно поселился в доме и отказался съезжать

Источник материала: ОНТ

Агент по недвижимости поселился в пустующей комнате одного из домов в Лондоне (Великобритания). Мужчина не реагировал на требования законных жильцов покинуть помещение и отказывался съезжать, о чем арендатор рассказал на Reddit.

Дом арендовали в складчину несколько молодых людей. Через некоторое время с инспекцией к ним пришел агент по недвижимости. Арендаторы оставили его одного, полагая, что он уйдет после осмотра.

Вскоре молодые люди заметили, что в одной из пустующих комнат включен свет. При этом дверь комнаты была заперта на ключ. Они написали агенту и потребовали прийти выключить свет, так как у них ключа от этой комнаты не было. Мужчина ответил, что в этой комнате находится именно он. Далее агент соврал, что предупреждал о намерении остаться на несколько дней.

Автор публикации заглянул в окно комнаты. Оказалось, что агент оставил там свои вещи: одежду, алкоголь, несвежие круассаны и средства для ухода.

Арендатор сообщил, что они с товарищами звонили в полицию, но проблему так и не удалось решить. Поэтому молодые люди обратились за советом к общественности в Сети. Пост на Reddit стал вирусным и был опубликован в Twitter. Комментарии оставили более 300 человек, но никто так и не предложил действенного способа борьбы с незваным гостем.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram