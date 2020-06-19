Высокопоставленные чиновники массово посещают госпредприятия. Обещают поддержку и светлое будущее

Источник материала: Виртуальный Брест

За прошедшую неделю руководство Администрации президента, Совмина и Совета республики совершило ряд поездок на крупные госпредприятия по всей стране. Высокопоставленные чиновники, следуя рекомендациям Александра Лукашенко, провели встречи с трудовыми коллективами и пообещали меры поддержки.

Александр Лукашенко на неделе побывал на «Гродно Азоте». Фото: president.gov.by

Больше всех преуспела спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова. Сначала она посетила жодинский БелАЗ. Потом наведалась на родину — на новополоцкий «Нафтан», наблюдательный совет которого возглавляет. Под ее контролем — реализация крупных инвестпроектов. С рабочими обсудили экономику, вопросы жилья, заработной платы, транспортной инфраструктуры.

17 июня Наталья Кочанова посетила Барановичи, которые входят в число 11 городов ускоренного развития с численностью населения свыше 80 тысяч человек. Там она ознакомилась с работой производственного хлопчатобумажного объединения и комбината хлебопродуктов. Кочанову интересовало, как складывается экономика этих предприятий, какую зарплату получают люди (средняя за апрель в городе — 977,7 рублей), какое у них настроение, как выполняется программа развития Барановичей.

Подводя итоги рабочей поездки, Кочанова отметила, что удовлетворена увиденным в Барановичах.

— И задача, которая была поставлена президентом — к 1 августа иметь в Барановичах среднюю зарплату в тысячу рублей, — будет выполнена, — сказала она.





В официальную хронику не вошла встреча Кочановой с местными оппозиционерами и членами инициативных групп альтернативных претендентов в кандидаты. Собралось около 30 человек. По мнению собеседника TUT.BY, целью его было «посмотреть настроения». Перед началом встречи участников предупредили о запрете видео- и аудиозаписи.

Бобруйск — еще один город ускоренного развития. Так как Министерство экономики ведет мониторинг таких городов, то глава ведомства Александр Червяков посетил крупные промышленные предприятия Бобруйска — «Бобруйскагромаш», «Белшина», Бобруйский кожевенный комбинат, Бобруйсктрикотаж, Бобруйский мясокомбинат. Во время бесед министра с руководством и активом предприятий обсуждались вопросы производства и реализации продукции внутри страны и за рубежом, эффективности товаропроводящей сети, наличия контрактов до конца года, состояния расчетов предприятий.

Спустя несколько дней в Бобруйск наведался глава Администрации президента Игорь Сергеенко. Он посетил «Фандок» и «Белшину». Внешние факторы осложнили работу этих заводов, однако сейчас сбыт продукции приходит в норму.





Во время визита было много разговоров и о проблемах людей. Рабочие интересовались вопросами пандемии, сохранения рабочих мест, помощи молодым семьям и организацией отдыха.

— В целом я бы хотел отметить, что город и трудовые коллективы, несмотря на имеющиеся трудности и проблемы, живут полноценной рабочей спокойной жизнью. Да, людей волнуют многие житейские вопросы, на которые руководство города в состоянии дать ответы, оказать посильную помощь, решить те или иные проблемы, — сказал Сергеенко, слова которого приводит СТВ. Он отметил, что сейчас завершается реконструкция городской детской больницы, продолжается застройка нового микрорайона, скоро начнется строительство еще одного детского сада.

Игорь Сергеенко также побывал с рабочей поездкой в Молодечно. Он ознакомился с работой филиала «Молодечненские электрические сети» «Минскэнерго» и «ЭНЭФ», а также встретился с коллективами предприятий.

Свой первый визит в роли премьер-министра Роман Головченко совершил на МАЗ. Гранду обещали «подставить плечо», но «на основе взаимных обязательств». МАЗ по итогам 2019 года сработал с чистой прибылью — впервые с 2013 года. Прибыль составила 33 тысячи рублей.





— Как президент образное выражение использовал, «вертолетных денег» не будет. В каждом конкретном случае смотрится, что будет задействоваться, бюджет напрямую для решения каких-либо вопросов, долговые инструменты, заемные инструменты, банковские — в зависимости от кредитного портфеля предприятия. Но это будут точечные меры поддержки, — заверил он.

Заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров посетил Белорусский металлургический завод и холдинг «Гомсельмаш» и также пообещал, что государство окажет им поддержку.

У БМЗ «скукожились» традиционные рынки. Проводимые в большинстве стран карантинные мероприятия, падение цен на нефть и девальвация российского рубля привели к снижению цен на металлопродукцию и объемов ее потребления.

Юрий Назаров — в центре. Фото: gp.by

«Сейчас надо „разрулить“ ситуацию, подставить плечо предприятию, чтобы оно в это непростое время могло себя уверенно чувствовать. Поэтому сейчас совместно с банками вырабатываем решение, как это оздоровление провести», — сказал Назаров, которого цитирует пресс-служба правительства .

По «Гомсельмашу» ситуация несколько проще. Скоро будет подписан указ о реструктуризации задолженностей сельхозхолдинга.

Вице-премьер Игорь Петришенко побывал на «Белмедпрепаратах», где готовится к запуску новое производство противоопухолевых препаратов. Таким образом, страна «практически выйдет на стопроцентное закрытие потребностей по противоопухолевым препаратам». Сейчас идет подбор соответствующего высококвалифицированного персонала, чтобы он грамотно эксплуатировал современное оборудование.

Еще один вице-премьер Владимир Кухарев наведался на предприятие «Завод эффективных промышленных конструкций», на примере которого было предложено ограничить застройщиков 5-процентной рентабельностью. Кухарев заверил, что в ближайшее время ожидается подписание соответствующего указа. Таким образом планируется удешевить строительство жилья.

18 июня Кухарев посетил «Белэлектромонтаж». Вице-премьер ознакомился с деятельностью специализированной строительной организации, а также встретился с персоналом.