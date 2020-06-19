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Обход вокруг города Высокое и путепровод сдадут в эксплуатацию через три месяца
19.06.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Буквально через три месяца реконструкция части автодороги Р-16 "Тюхиничи - Высокое - граница Польши" будет завершена.
В рамках этого проекта появится обход вокруг города Высокое и путепровод через железную дорогу в деревне Оберовщина.
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Буквально через три месяца реконструкция части автодороги Р-16 "Тюхиничи - Высокое - граница Польши" будет завершена. В рамках этого проекта появится обход вокруг...
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