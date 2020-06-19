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Обход вокруг города Высокое и путепровод сдадут в эксплуатацию через три месяца

19.06.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Буквально через три месяца реконструкция части автодороги Р-16 "Тюхиничи - Высокое - граница Польши" будет завершена.

Обход вокруг города Высокое и путепровод сдадут в эксплуатацию через три месяца

В рамках этого проекта появится обход вокруг города Высокое и путепровод через железную дорогу в деревне Оберовщина.

 
 
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  Буквально через три месяца реконструкция части автодороги Р-16 "Тюхиничи - Высокое - граница Польши" будет завершена. В рамках этого проекта появится обход вокруг...
 
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