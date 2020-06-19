﻿ В поддержку Бабарико подписалось 435 тысяч беларусов! Штаб сдал в избиркомы уже более 280 тысяч подписей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В поддержку Бабарико подписалось 435 тысяч беларусов! Штаб сдал в избиркомы уже более 280 тысяч подписей

19.06.2020 10:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В последний день сдачи подписей в избирательные комиссии, 19 июня, — в штабе самого популярного в стране потенциального кандидата в президенты Виктора Бабрико заявляют, что на данный момент передали в территориальные комиссии 283 000 подписей.

В поддержку Бабарико подписалось 435 тысяч беларусов! Штаб сдал в избиркомы уже более 280 тысяч подписей
Напомним, для регистрации кандидатом в президенты достаточно 100 тысяч подписей

Но количество всех поступивших подписей на утро 19 июня составило 434 985. И их было бы гораздо больше, если бы не грубые действия властей в отношении друзей, бывших коллег и самого потенциального кандидата на пост президента Виктора Ббарико. Но и это абсолютный рекорд для альтернативных выдвиженцев за всю историю независимой Беларуси. 

В штабе уверяют, что несмотря ни на что будут продолжать подавать подписи в избирательные комиссии. И сожалением отмечают, что не смогут подать все собранные подписи ииз-за вчерашнего задержания Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, руководителя его инициативной группы.

При этом в штабе отмечают, что верифицировали все подписи, чтобы подать в комиссии только самые чистые, идеальные подписные листы. Там также сообщают, что не забыли про электронное сшивание, копирование и занесение в специальный реестр инициативной группы всех подписей для того, чтобы иметь возможность быстро найти и подтвердить любую из них. 

В процессе верификации поучаствовало более 200 человек, все они — волонтёры и в последние дни они работают в 5 смен, фактически круглосуточно. 

"Берегите себя, но ничего не бойтесь. Мы вместе. Нас много. И мы чувствуем плечо друг друга. Вместе победим!", - обратились в штабе Виктора Ббарико к избирателям
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последний день сдачи подписей в избирательные комиссии, 19 июня, — в штабе самого популярного в стране потенциального кандидата в президенты Виктора Бабрико...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Пригласили, чтобы оскорбить»: в МИД прошла встреча главы КГК и послов по делу Бабарико
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика