В поддержку Бабарико подписалось 435 тысяч беларусов! Штаб сдал в избиркомы уже более 280 тысяч подписей

Напомним, для регистрации кандидатом в президенты достаточно 100 тысяч подписей





Но количество всех поступивших подписей на утро 19 июня составило 434 985. И их было бы гораздо больше, если бы не грубые действия властей в отношении друзей, бывших коллег и самого потенциального кандидата на пост президента Виктора Ббарико. Но и это абсолютный рекорд для альтернативных выдвиженцев за всю историю независимой Беларуси.





В штабе уверяют, что несмотря ни на что будут продолжать подавать подписи в избирательные комиссии. И сожалением отмечают, что не смогут подать все собранные подписи ииз-за вчерашнего задержания Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, руководителя его инициативной группы.





При этом в штабе отмечают, что верифицировали все подписи, чтобы подать в комиссии только самые чистые, идеальные подписные листы. Там также сообщают, что не забыли про электронное сшивание, копирование и занесение в специальный реестр инициативной группы всех подписей для того, чтобы иметь возможность быстро найти и подтвердить любую из них.





В процессе верификации поучаствовало более 200 человек, все они — волонтёры и в последние дни они работают в 5 смен, фактически круглосуточно.





"Берегите себя, но ничего не бойтесь. Мы вместе. Нас много. И мы чувствуем плечо друг друга. Вместе победим!", - обратились в штабе Виктора Ббарико к избирателям