«Пригласили, чтобы оскорбить»: в МИД прошла встреча главы КГК и послов по делу Бабарико

Источник материала: KYKY

Вечером 18 июня послов стран ЕС внезапно позвали в МИД Беларуси для беседы. Там им рассказали о том, почему задержали экс-банкира Виктора Бабарико. Своими впечатлениями редакция Reform.by попросила поделиться нескольких участников этой встречи. Дипломаты захотели остаться анонимными.

Как пишет Reform.by, глава КГК Иван Тертель высказался перед дипломатами об уголовном деле против должностных лиц Белгазпромбанка. Один из фигурантов дела – Виктор Бабарико. По словам источников, выступление главы КГК оказалось пересказом того, что он уже озвучил в эфире БТ (все подробности об этом читайте по ссылке ). Общее первое впечатление – дело выглядит как собранное на коленке и чем-то напоминает предыдущие скандальные дела в стиле «Белого легиона».

При этом Reform.by отмечает, что поведение Тертеля вызвало настоящее недоумение у собравшихся. Он обращался с присутствовавшими довольно жестко, если не сказать агрессивно. И так он вел себя не только с сотрудниками МИД и министром Макеем, но и с дипломатами. По признанию очевидцев, у представителей стран ЕС сложилось чувство, что их пригласили, чтобы оскорбить. «Он выглядел настоящим хозяином положения», – добавил один из собеседников Reform.by.

Когда встреча в МИД завершилась, ни один из пришедших на нее не согласился дать комментарий журналистам: