ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Пригласили, чтобы оскорбить»: в МИД прошла встреча главы КГК и послов по делу Бабарико

19.06.2020 10:50 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Вечером 18 июня послов стран ЕС внезапно позвали в МИД Беларуси для беседы. Там им рассказали о том, почему задержали экс-банкира Виктора Бабарико. Своими впечатлениями редакция Reform.by попросила поделиться нескольких участников этой встречи. Дипломаты захотели остаться анонимными.

Как пишет Reform.by, глава КГК Иван Тертель высказался перед дипломатами об уголовном деле против должностных лиц Белгазпромбанка. Один из фигурантов дела – Виктор Бабарико. По словам источников, выступление главы КГК оказалось пересказом того, что он уже озвучил в эфире БТ (все подробности об этом читайте по ссылке). Общее первое впечатление – дело выглядит как собранное на коленке и чем-то напоминает предыдущие скандальные дела в стиле «Белого легиона».

При этом Reform.by отмечает, что поведение Тертеля вызвало настоящее недоумение у собравшихся. Он обращался с присутствовавшими довольно жестко, если не сказать агрессивно. И так он вел себя не только с сотрудниками МИД и министром Макеем, но и с дипломатами. По признанию очевидцев, у представителей стран ЕС сложилось чувство, что их пригласили, чтобы оскорбить. «Он выглядел настоящим хозяином положения», – добавил один из собеседников Reform.by.

Когда встреча в МИД завершилась, ни один из пришедших на нее не согласился дать комментарий журналистам:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 18 июня послов стран ЕС внезапно позвали в МИД Беларуси для беседы. Там им рассказали о том, почему задержали экс-банкира Виктора Бабарико. Своими...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как достичь долголетия? Выяснили ученые
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика