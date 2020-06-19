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«Пригласили, чтобы оскорбить»: в МИД прошла встреча главы КГК и послов по делу Бабарико
Источник материала: KYKY>
Вечером 18 июня послов стран ЕС внезапно позвали в МИД Беларуси для беседы. Там им рассказали о том, почему задержали экс-банкира Виктора Бабарико. Своими впечатлениями редакция Reform.by попросила поделиться нескольких участников этой встречи. Дипломаты захотели остаться анонимными.
Как
При этом Reform.by отмечает, что поведение Тертеля вызвало настоящее недоумение у собравшихся. Он обращался с присутствовавшими довольно жестко, если не сказать агрессивно. И так он вел себя не только с сотрудниками МИД и министром Макеем, но и с дипломатами. По признанию очевидцев, у представителей стран ЕС сложилось чувство, что их пригласили, чтобы оскорбить. «Он выглядел настоящим хозяином положения», – добавил один из собеседников Reform.by.
Когда встреча в МИД завершилась, ни один из пришедших на нее не согласился дать комментарий журналистам:
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Вечером 18 июня послов стран ЕС внезапно позвали в МИД Беларуси для беседы. Там им рассказали о том, почему задержали экс-банкира Виктора Бабарико. Своими...
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