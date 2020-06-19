Из каких белорусских городов будут вылеты в Турцию и будет ли самоизоляция для туристов?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Белавиа» объявила о начале чартерной программы в Турцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 июля запланированы вылеты из Минска в Анталию, Измир, Бодрум. Также в Анталию можно будет улететь из Гомеля, Гродно, Бреста и Витебска.





Туристов Турция готова принимать без прохождения самоизоляции и тестирования, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм на борту.