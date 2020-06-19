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Из каких белорусских городов будут вылеты в Турцию и будет ли самоизоляция для туристов?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Белавиа» объявила о начале чартерной программы в Турцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 1 июля запланированы вылеты из Минска в Анталию, Измир, Бодрум. Также в Анталию можно будет улететь из Гомеля, Гродно, Бреста и Витебска.
Туристов Турция готова принимать без прохождения самоизоляции и тестирования, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм на борту.
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Новости Беларуси. «Белавиа» объявила о начале чартерной программы в Турцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 1 июля запланированы вылеты из Минска в...
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