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Из каких белорусских городов будут вылеты в Турцию и будет ли самоизоляция для туристов?

19.06.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Белавиа» объявила о начале чартерной программы в Турцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 июля запланированы вылеты из Минска в Анталию, Измир, Бодрум. Также в Анталию можно будет улететь из Гомеля, Гродно, Бреста и Витебска.

Из каких белорусских городов будут вылеты в Турцию и будет ли самоизоляция для туристов?

Туристов Турция готова принимать без прохождения самоизоляции и тестирования, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм на борту.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. «Белавиа» объявила о начале чартерной программы в Турцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 1 июля запланированы вылеты из Минска в...
 
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