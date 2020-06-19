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Ателье Lumma Design «прокачало» флагманский кроссовер Audi RS Q8

19.06.2020 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бюро Lumma Design не в первый раз берется за доработку моделей Audi. Сейчас внимание немецких специалистов привлек кроссовер Q8 — причем в топовом исполнении RS Q8.


Новый проект Lumma называется CLR 8 RS и кроме пакета внешних доработок включает также форсировку двигателя RS Q8. Спроектированный для кроссовера агрессивный аэродинамический обвес включает изготовленные из углепластика расширители колесных арок, сложносочиненный передний бампер, боковые накладки, внушительный спойлер на кромке крыши и новый элемент диффузора. Установлены 23-дюймовые колесные диски оригинального дизайна и новая выпускная система с четырьмя выхлопными патрубками.


Она, к слову, вносит свою лепту в повышении отдачи силового агрегата наряду с перепрошивкой электронного блока управления. Благодаря проведенным манипуляциям четырехлитровый битурбо-V8 развивает на 105 л.с. больше по сравнению с исходной версией кроссовера — мощность выросла до 705 л.с. Прирост в крутящем моменте — 110 Нм (до 910 Нм).


Интерьер RS Q8 по желанию (читай, доплату) заказчика также можно доработать — немцы предлагают фирменные коврики с логотипом Lumma, различные варианты отделки высококачественной кожей.


Стоимость комплекта доработок (включая установку и покраску обвеса и «прокачку» мотора), который для RS Q8 будет доступен в четвертом квартале текущего года, составляет 38 тысяч евро.

 
 
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Бюро Lumma Design не в первый раз берется за доработку моделей Audi. Сейчас внимание немецких специалистов привлек кроссовер RS Q8.
 
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