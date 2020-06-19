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На Сахалине медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников

19.06.2020 10:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Сахалине медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников

18 июня в Холмском районе на юге Сахалина (Россия) на пожилую женщину напал медведь. Женщина скончалась от полученных травм, информирует ТАСС. 

Хищное животное напало на пенсионерку на ее даче. Медведь поволок женщину в лес. Соседи услышали крики и пытались спасти россиянку. Хищник бросался на людей и все же унес пенсионерку в лес. Из соседей погибшей никто не пострадал.

На место выехали правоохранители и лесники.

Отмечается, что в 2020 году в Сахалинской области это уже второй зафиксированный случай нападения медведя на человека. 8 июня животное убило геодезиста в центральной части Сахалина.

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18 июня в Холмском районе на юге Сахалина (Россия) на пожилую женщину напал медведь. Женщина скончалась от полученных травм, информирует ТАСС.  Хищное животное...
 
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