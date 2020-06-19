|
На Сахалине медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников
Источник материала: ОНТ
18 июня в Холмском районе на юге Сахалина (Россия) на пожилую женщину напал медведь. Женщина скончалась от полученных травм,
Хищное животное напало на пенсионерку на ее даче. Медведь поволок женщину в лес. Соседи услышали крики и пытались спасти россиянку. Хищник бросался на людей и все же унес пенсионерку в лес. Из соседей погибшей никто не пострадал.
На место выехали правоохранители и лесники.
Отмечается, что в 2020 году в Сахалинской области это уже второй зафиксированный случай нападения медведя на человека. 8 июня животное убило геодезиста в центральной части Сахалина.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 июня в Холмском районе на юге Сахалина (Россия) на пожилую женщину напал медведь. Женщина скончалась от полученных травм, информирует ТАСС. Хищное животное...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)