На Сахалине медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников

Источник материала: ОНТ

18 июня в Холмском районе на юге Сахалина (Россия) на пожилую женщину напал медведь. Женщина скончалась от полученных травм, информирует ТАСС.

Хищное животное напало на пенсионерку на ее даче. Медведь поволок женщину в лес. Соседи услышали крики и пытались спасти россиянку. Хищник бросался на людей и все же унес пенсионерку в лес. Из соседей погибшей никто не пострадал.

На место выехали правоохранители и лесники.

Отмечается, что в 2020 году в Сахалинской области это уже второй зафиксированный случай нападения медведя на человека. 8 июня животное убило геодезиста в центральной части Сахалина.

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