|
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня посетит Беларусь
Источник материала: ОНТ
В Беларуси сегодня ждут министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Миссия этого рабочего визита – подписать соглашение о взаимном признании виз, которое, как отмечают эксперты, станет важнейшим шагом для формирования единого миграционного пространства. Российская сторона в связи с этим выражает уверенность в том, что белорусско-российские отношения сохранят эксклюзивный, стратегический характер. В свою очередь, Беларусь от сегодняшних встреч ждет, в том числе, сверки часов.
Фото: mid.ru
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси сегодня ждут министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Миссия этого рабочего визита – подписать соглашение о взаимном признании виз, которое,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)