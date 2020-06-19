Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня посетит Беларусь

Источник материала: ОНТ

В Беларуси сегодня ждут министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Миссия этого рабочего визита – подписать соглашение о взаимном признании виз, которое, как отмечают эксперты, станет важнейшим шагом для формирования единого миграционного пространства. Российская сторона в связи с этим выражает уверенность в том, что белорусско-российские отношения сохранят эксклюзивный, стратегический характер. В свою очередь, Беларусь от сегодняшних встреч ждет, в том числе, сверки часов.

Фото: mid.ru

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