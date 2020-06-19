Сроки вступительной кампании перенесены

Согласно постановлению №105 от 3 июня 2020 года, прием документов смещен на неделю, а вступительные экзамены сдвинулись практически на две недели.



Когда будут принимать документы?

от лиц, поступающих в вузы для получения высшего образования за счет бюджетных средств и на платной основе – с 25 по 31 июля;

в Академию МВД, Могилевский институт МВД Университет гражданской защиты МЧС – с 25 июля по 10 августа;

в Белорусскую государственную академию искусств, Белорусскую государственную академию музыки, Белорусский государственный университет культуры и искусств – с 25 июля по 13 августа;

в иные учреждения высшего образования (УВО) – с 25 июля по 15 августа;

документы от выпускников профильных классов педагогической направленности, которые поступают на педагогические специальности, примут с 25 по 27 июля;

от поступающих на заочную форму в УВО сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе – с 15 ноября по 5 декабря.





Когда пройдут вступительные экзамены?

в Университете гражданской защиты МЧС Беларуси, Военной академии Республики Беларусь и на военных факультетах – с 1 по 3 августа;

в вузах сельскохозяйственного профиля в заочной форме – с 6 по 15 декабря;

в иных УВО – с 1 по 7 августа.

Когда пройдет зачисление абитуриентов на бюджет?

Зачисление на специальности без вступительных испытаний в Военную академию Республики Беларусь, Институт пограничной службы, Университет гражданской защиты МЧС, Белорусский государственный университет культуры и искусств, на военные факультетах в УВО – до 4 августа;





в УВО сельскохозяйственного профиля на заочную форму – до 20 декабря;

в иные государственные УВО – до 6 августа;

зачисление на специальности со вступительными испытаниями в государственные УВО – до 10-11 августа;

на военные факультеты в УВО – до 5 августа.





Абитуриентов на платное отделение зачислят до 17 августа (а в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля – также до 20 декабря).





Постановление регулирует и правила дополнительного набора и сроки вступительной кампании для иностранных граждан, лиц без гражданства и некоторых граждан Украины. Документ вступает в силу после официального опубликования.



