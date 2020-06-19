Сроки вступительной кампании перенесены

Согласно постановлению №105 от 3 июня 2020 года, прием документов смещен на неделю, а вступительные экзамены сдвинулись практически на две недели.
Когда будут принимать документы?
от лиц, поступающих в вузы для получения высшего образования за счет бюджетных средств и на платной основе – с 25 по 31 июля;
в Академию МВД, Могилевский институт МВД Университет гражданской защиты МЧС – с 25 июля по 10 августа;
в Белорусскую государственную академию искусств, Белорусскую государственную академию музыки, Белорусский государственный университет культуры и искусств – с 25 июля по 13 августа;
в иные учреждения высшего образования (УВО) – с 25 июля по 15 августа;
документы от выпускников профильных классов педагогической направленности, которые поступают на педагогические специальности, примут с 25 по 27 июля;
от поступающих на заочную форму в УВО сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе – с 15 ноября по 5 декабря.
Когда пройдут вступительные экзамены?
в Университете гражданской защиты МЧС Беларуси, Военной академии Республики Беларусь и на военных факультетах – с 1 по 3 августа;
в вузах сельскохозяйственного профиля в заочной форме – с 6 по 15 декабря;
в иных УВО – с 1 по 7 августа.
Когда пройдет зачисление абитуриентов на бюджет?
Зачисление на специальности без вступительных испытаний в Военную академию Республики Беларусь, Институт пограничной службы, Университет гражданской защиты МЧС, Белорусский государственный университет культуры и искусств, на военные факультетах в УВО – до 4 августа;
в УВО сельскохозяйственного профиля на заочную форму – до 20 декабря;
в иные государственные УВО – до 6 августа;
зачисление на специальности со вступительными испытаниями в государственные УВО – до 10-11 августа;
на военные факультеты в УВО – до 5 августа.
Абитуриентов на платное отделение зачислят до 17 августа (а в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля – также до 20 декабря).
Постановление регулирует и правила дополнительного набора и сроки вступительной кампании для иностранных граждан, лиц без гражданства и некоторых граждан Украины. Документ вступает в силу после официального опубликования.