Когда цифры на выборах нарисовать все сложнее, в дело идут статьи уголовного кодекса - история (не)честных выборов

Источник материала: Новости Волковыска

Вчера, 18 июня, в Минске тысячи людей вышли на главный проспект столицы и выстроились в живую цепь - она растянулась на несколько километров. Катализатором такой солидарности стал цинизм и беспринципность силовых структур, выполняющих, очевидно, очередной политический заказ - утром того дня был задержан и после помещен в следственный изолятор КГБ претендент на президентское кресло Виктор Бабарико.

Чуть позже глава КГК Иван Тертель, бывший зампред КГБ, на брифинге заученной, как стихотворение, речью, рассказал, что Виктор Бабарико причастен к выводу 430 млн долларов в банк Латвии, в организации отмывания денег, в получении и дачи взяток - стандартный набор. Ах, да, и самое страшное - несколько дней назад Виктор Бабарико попытался снять крупную сумму денег со своего счета! Вот уж преступление - будете снимать зарплату с карточки, помните, что за вами могут прийти! Это еще страшнее, чем причина ареста Тихановского - стоял в пяти метрах от лежащего на земле участкового!

Правда, от прямого общения с прессой генерал Иван Тертель отказался, наверное, спешил куда-то: еще Цепкало и Тихановская на свободе.

В чем же цинизм ситуации с задержанием, спросите вы?! Виктор человек, думается, не глупый, и, собираясь баллотироваться в президенты, заключил договор с адвокатами, которые должны были присутствовать на любом допросе, но, как это бывает в Беларуси, когда адвокаты приехали к зданию ДФР, его трусливо закрыли на ключик, заявив, что в здании идут учения. Это вопиющее нарушение закона, и сотрудники ДФР об этом точно знают, но чувство безнаказанности позволяет делать что угодно по причине "а что вы нам сделаете? законы это для вас, а мы тут власть!".

С другой стороны, как тут без учений: в январе ни проверка Национального банка, ни международная аудиторская компания не нашли никаких даже формальных зацепок противоправной деятельности банка, а тут, как только Виктор Бабарико начал набирать политический вес, а больше 400 тысяч подписей это не шутки, так бравые парни из КГК находят почти полмиллиарда похищенных долларов. Что за специалисты такие в Нацбанке тогда?! Но мы все понимаем, и как нашли, и почему...





Власть просчиталась в одном - ей уже давно верят пресловутые три процента населения, а остальных эта ситуация еще больше накалила, что и вылилось в ту самую живую цепь, что растянулась от центра столицы до вокзала. Сотрудники милиции, как всегда, стали перекрывать город, и явно не из-за угрозы спокойствию или порядку. Хотя нет, из-за угрозы спокойствию, правда спокойствию только одного человека, и мы этого человека прекрасно знаем.

Правда, сотрудники милиции открыли для себя что-то новое - на видео женщина открывает глаза бойцу ОМОНа, что ему давно уже плюют в спину даже родственники.

Тут еще и даже официальный опросник подкинул повод нервничать для жителей поселка Дрозды.

На прошлой неделе Институт социологии НАН Беларуси и Белорусский институт стратегических исследований провели очередной замер рейтинга претендентов в кандидаты на выборах президента РБ, передает Euronews. Замер проводился методом телефонного опроса в 20 населенных пунктах страны. Выборка составляла около 2300 человек. По итогам опроса лидировал Виктор Бабарико (58,2%), на втором месте Светлана Тихановская (20,4%), на третьем - Валерий Цепкало с 15,7%. Лукашенко с 3,8% на 4-м месте.

Видимо, это и стало последней каплей и президент снова отошел от своих слов - еще неделю назад он говорил, что из Бабарико не будет делать сакральной жертвы и сажать кого-то в тюрьму. Впрочем, ничего нового: слово дал - слово забрал.

То, что сейчас происходит с Виктором Бабарико, показывает с каким цинизмом относится белорусское государство к своим гражданам. Хамство, насилие, шантаж, угрозы, унижение и высосанные из пальца обвинения — с этим сталкивается каждый гражданин. Учитель, которого заставляют собирать подписи, рабочий, которому бесконечно угрожают разрывом контракта, медсестра, которую лишают премии при нищенской зарплате, предприниматели и бизнесмены, которых трясут проверками и вымогают у них взятки, пенсионеры, которых заставляют выживать и считать каждую каждую копейку, милиционеры, которых принуждают нарушать закон, который они должны защищать.

Беларусь у нас одна, одна на всех, общая: и у простого лейтенанта милиции, и члена избиркома, рабочего мясокомбината и идеолога с Беллакта, военного и бухглатера - и хотим ли мы жить в Беларуси, в которой против тебя фабрикуют дело, а адвоката не пускают ибо учения или полы недавно помыли решать только нам.

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