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Названы пять простых привычек, которые снижают риск болезни Альцгеймера

19.06.2020 11:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сочетание большего числа здоровых привычек ассоциируется с существенным снижением риска болезни Альцгеймера. К такому выводу пришло исследование Национального института по проблемам старения США, опубликованное в журнале Neurology. В работе собраны данные о здоровье около 3 тысяч человек.


Фото: Reuters

Здоровые привычки, которые рассматривали ученые:

  • физическая активность (как минимум 150 минут в неделю умеренных или интенсивных нагрузок);
  • отказ от курения (исследования показывают, что даже люди старше 60, курившие десятилетиями, укрепляют здоровье, если бросают сигареты);
  • отсутствие злоупотреблений алкоголем;
  • сбалансированное питание с фокусом на растительную пищу;
  • интеллектуальная активность.

У тех, кто придерживался четырех или пяти привычек из этого списка, риск развития болезни Альцгеймера был снижен на 60% по сравнению с людьми без здоровых привычек. С комбинацией двух или трех привычек риск снижался на 37%.

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Сочетание большего числа здоровых привычек ассоциируется с существенным снижением риска болезни Альцгеймера.
 
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