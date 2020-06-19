Названы пять простых привычек, которые снижают риск болезни Альцгеймера

Источник материала: Tut.by

Сочетание большего числа здоровых привычек ассоциируется с существенным снижением риска болезни Альцгеймера. К такому выводу пришло исследование Национального института по проблемам старения США, опубликованное в журнале Neurology. В работе собраны данные о здоровье около 3 тысяч человек.



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Здоровые привычки, которые рассматривали ученые:

физическая активность (как минимум 150 минут в неделю умеренных или интенсивных нагрузок);

отказ от курения ( исследования показывают, что даже люди старше 60, курившие десятилетиями, укрепляют здоровье, если бросают сигареты);

показывают, что даже люди старше 60, курившие десятилетиями, укрепляют здоровье, если бросают сигареты); отсутствие злоупотреблений алкоголем;

сбалансированное питание с фокусом на растительную пищу;

интеллектуальная активность.

У тех, кто придерживался четырех или пяти привычек из этого списка, риск развития болезни Альцгеймера был снижен на 60% по сравнению с людьми без здоровых привычек. С комбинацией двух или трех привычек риск снижался на 37%.