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Названы пять простых привычек, которые снижают риск болезни Альцгеймера
Источник материала: Tut.by
Сочетание большего числа здоровых привычек ассоциируется с существенным снижением риска болезни Альцгеймера. К такому выводу пришло
Здоровые привычки, которые рассматривали ученые:
У тех, кто придерживался четырех или пяти привычек из этого списка, риск развития болезни Альцгеймера был снижен на 60% по сравнению с людьми без здоровых привычек. С комбинацией двух или трех привычек риск снижался на 37%.
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Сочетание большего числа здоровых привычек ассоциируется с существенным снижением риска болезни Альцгеймера.
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