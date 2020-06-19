За ночь Instagram-аккаунт Виктора Бабарико набрал более 30 тысяч подписчиков

Источник материала: Tut.by

Одной из главных новостей вчерашнего дня было задержание претендента на пост президента Виктор Бабарико и его сына Эдуарда, руководителя его инициативной группы — сейчас оба находятся в СИЗО КГБ. Это привлекло внимание людей в соцсетях — так, Instagram-профиль Виктора Бабарико набрал за 12 часов 34 тысячи подписчиков, и их количество продолжает увеличиваться.

Так, 16 июня у профиля было 79,2 тыс. подписчиков. 18 июня в 22.00 — 144 тысячи (по грубым подсчетам, за час с девяти вечера вчерашнего дня на аккаунт подписалось около шести тысяч человек). В 10.00 19 июня было уже 177 тысяч, а в 11.00 — 178 тысяч подписчиков.

Любопытно, что на других платформах такого активного роста замечено не было. В Facebook в 22.00 18 июня было 6237 подписчиков, а в 11.00 19 июня — 7020 (рост в 783 человека). На личной странице с 22.00 вчерашнего дня прибавилось 195 человек (было 20 718 друзей, стало — 20 913).

На страницу во «ВКонтакте» с десяти вечера подписалось 267 человек (было 3388, стало 3655 друзей). В «Одноклассниках» — 15 (с 624 на 639 участников).

В Twitter стало на 522 человека больше (в 22.00 18 июня было 7481 подписчик, стало 8003 в 11.00 19 июня).

В YouTube было 37,3 тысячи подписчиков, стало 37,7. В TikTok — в 10 вечера было 10,2 тысячи подписчиков, в 11 утра стало 11,1 тысячи.

А вот как менялся интерес к поисковому запросу «Виктор Бабарико» в Google.

Напомним, что в Google Trends вы можете увидеть только относительные значения. Алгоритмы Google определяют точку на графике за выбранный период, когда запрос был наиболее популярен, и принимают его за 100. Все остальные точки на графике определяются в процентном отношении к максимуму.