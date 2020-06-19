







"Я болею за свою страну и хотелось бы внести какой-то свой вклад в ее будущее. Я видела все, что происходит в Минске. Вплотную слежу за происходящим. Рада, что люди проявляют активность и высказывают свою позицию!





Почему предвыборная кампания не проходит честно? Где все кандидаты в кандидаты? То, что в стране сейчас происходит — это беспредел полный. Только с Северной Кореей можно сравнить по демократии и свободе. Все в руках одного человека.





pressball.by свою позицию бывшая гимнастка-"художница". Застой в стране, для людей нет возможности нормально зарабатывать, богатых у нас в стране нет. Умные, талантливые разъезжаются", — пояснила корреспондентусвою позицию бывшая гимнастка-"художница".











