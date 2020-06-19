«Умную» систему управления движением хотят установить на МКАД

Источник материала: Ежедневник

Об этом на форуме Smart City заявил начальник отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции УГАИ МВД Беларуси Дмитрий Навой. По словам представителя МВД, окончательное решение будет принимать руководство Мингорисполкома.

Между тем «умная» система уже внедряется небольшими участками. Речь идет о создании АСУДД (автоматизированная система управления дорожным движением), регулировании движения общественного транспорта, платных парковках, пишет tut.by .

Как работает «умная» система?

Для создания системы ГАИ предлагает использовать стационарные датчики и геолокационный сервис. Переговоры об этом ведутся с «Яндекс» и компанией TomTom. МВД даже готовы рассмотреть вопрос покупки данных: подсчитали, это будет выгоднее, чем установка стационарных датчиков.

«Это будет комбинированная схема получения данных. С одной стороны, информация будет идти от водителей через геолокацию, с другой — стационарные датчики, которые будут осуществлять калибровку данных. Центр управления движением будет настраивать алгоритмы, оптимизировать дорожное движение на МКАД», — уточнил Дмитрий Навой.

Предполагается, что над каждой полосой МКАД будет расположен интерактивный указатель, задающий скорость движения. Если на кольце все спокойно, то скорость по полосам предполагается: 100, 90, 90 км/ч.

В случае инцидента, пока водитель выставляет знак аварийной остановки, возникает затор. И система поможет предупредить других участников движения, чтобы они не въехали в существующее ДТП.

Через датчики и геолокацию система считывает изменившуюся ситуацию на дороге и меняет разрешенную скорость движения транспорта по полосам, к примеру, на 80, 70, 70 км/ч. Одновременно поток транспорта перераспределяется с МКАД на примыкающую улицу. Эта информация передается водителям через радиостанции, смартфоны, бортовые навигационные устройства или установленные табло, и те принимают решение: стоять им в заторе или проехать в город. При этом городская дорога, куда пойдет транспортный поток, должна будет его принять. Для этого оперативно должны перенастроиться режимы работы светофоров.

«Такая схема в мире только начинает реализовываться. Мы думаем, что она будет перспективна. К тому же Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейров на транспорте подсчитала, что если система будет внедрена, то получится избежать экономических потерь от 10 до 20 миллионов долларов в год. Это непрямые потери, мы их не видим. Это тот заработок, который идет от перерасхода топлива, от спасенных жизней, экологии и другого», — отметил Дмитрий Навой.