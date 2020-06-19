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Дело «Белгазпромбанка» обсудили в МИДе Беларуси с послами Евросоюза и США
19.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МИД Беларуси пригласил к себе послов Евросоюза и главу дипмиссии США. На встрече обсудили возможные варианты взаимодействия по расследованию уголовного дела в отношении должностных лиц «Белгазпромбанка», передает телеканал «МИР 24».
Задержано около 20 человек, в том числе экс-руководитель «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико. Возбуждено пять новых уголовных дел. Нелегальная схема работала так: деньги выводились через иностранные банки и подставные компании. Точную сумму еще предстоит установить. Но известно о средствах в объеме около полумиллиарда долларов. Для расследования Минск обратился к зарубежным партнерам. Об этом журналистам заявил председатель Комитета госконтроля Иван Тертель.
Уже известно, что в одном из латвийских банков, который участвовал в этой схеме, правоохранители арестовали счета. В самом банке идут обыски.
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Запросы об оказании содействия в расследовании уголовного дела направлены в компетентные структуры 18 государств.
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