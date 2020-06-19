Арестовано все недвижимое имущество семьи Бабарико









Из недвижимости у Эдуарда Бабарико два дома и двухкомнатная квартира в Минске . Вчера, напомним, в доме, расположенном в Мочанах, прошел обыск. У второго дома в Цне дежурила машина с людьми в штатском.





TUT.BY соседи. В этот дом семья Бабарико переехала несколько лет назад, и в последнее время там проживал только Виктор Бабарико. Первый дом семьи, расположенный в Цне, пустовал, об этом рассказалисоседи.





Сам Эдуард Бабарико проживает в минской двухкомнатной квартире вместе с девушкой Александрой Зверевой. Вчера она показала, как выглядит их квартира, и рассказала, что ждет обыска.





Как стало известно TUT.BY из достоверных источников, вчера на оба дома Эдуарда Бабарико и квартиру Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля был наложен арест. Срок ареста не определен.



