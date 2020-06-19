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Арестовано все недвижимое имущество семьи Бабарико

19.06.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вчера были задержаны Виктор Бабарико, претендент в президенты, собравший рекордное для альтернативного кандидата число подписей, а также его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца. Оба находятся в СИЗО КГБ. Как стало известно TUT.BY, на недвижимость Эдуарда Бабарико уже наложен арест.



Из недвижимости у Эдуарда Бабарико два дома и двухкомнатная квартира в Минске. Вчера, напомним, в доме, расположенном в Мочанах, прошел обыск. У второго дома в Цне дежурила машина с людьми в штатском.

В этот дом семья Бабарико переехала несколько лет назад, и в последнее время там проживал только Виктор Бабарико. Первый дом семьи, расположенный в Цне, пустовал, об этом рассказали TUT.BY соседи.

Сам Эдуард Бабарико проживает в минской двухкомнатной квартире вместе с девушкой Александрой Зверевой. Вчера она показала, как выглядит их квартира, и рассказала, что ждет обыска.

Как стало известно TUT.BY из достоверных источников, вчера на оба дома Эдуарда Бабарико и квартиру Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля был наложен арест. Срок ареста не определен.
 
Теги: Минск
 
 
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Вчера были задержаны Виктор Бабарико, претендент в президенты, собравший рекордное для альтернативного кандидата число подписей, а также его сын Эдуард,...
 
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