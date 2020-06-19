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Из женского монастыря сбежал читающий молитвы попугай
19.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Серпухове словили попугая, который сбежал из женского монастыря, пишет
Зеленокрылый ара Ромка четыре года обитал во Введенском женском монастыре. Однажды одна из послушниц вышла на улицу, когда Ромка сидел на ее плече.
Монахини написали о пропаже в соцсетях и обещали вознаграждение тому, кто поможет найти птицу. Но на следующий день обитательницы монастыря сами обнаружили Ромку на дереве возле стен обители и приманили его постным печеньем.
За четыре года в монастыре беглец выучил слова приветствия и тексты молитв. Он говорит «Спаси, Господи» и «Господи, помилуй» и любит болтать с монахинями и своим отражением в зеркале.
Чтобы птица вновь не улетела, монахиням рекомендовали внимательнее следить за плечами.
СБ
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В Серпухове словили попугая, который сбежал из женского монастыря, пишет «Московский комсомолец». Зеленокрылый ара Ромка четыре года обитал во Введенском женском...
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