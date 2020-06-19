Из женского монастыря сбежал читающий молитвы попугай

Источник материала: Вороновская газета





В Серпухове словили попугая, который сбежал из женского монастыря, пишет «Московский комсомолец» .

Зеленокрылый ара Ромка четыре года обитал во Введенском женском монастыре. Однажды одна из послушниц вышла на улицу, когда Ромка сидел на ее плече. Попугай воспользовался случаем и улетел.

Монахини написали о пропаже в соцсетях и обещали вознаграждение тому, кто поможет найти птицу. Но на следующий день обитательницы монастыря сами обнаружили Ромку на дереве возле стен обители и приманили его постным печеньем.

За четыре года в монастыре беглец выучил слова приветствия и тексты молитв. Он говорит «Спаси, Господи» и «Господи, помилуй» и любит болтать с монахинями и своим отражением в зеркале.

Чтобы птица вновь не улетела, монахиням рекомендовали внимательнее следить за плечами.

СБ