В Гомельской области уменьшили вдвое ставки единого налога для ИП и физлиц

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Решение «Об уменьшении ставок единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц» принято на основании указа «О поддержке экономики».

Что это значит?

«Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые являются плательщиками единого налога, уменьшены в два раза ставки единого налога, подлежащие применению в течение третьего квартала этого года», - отметил Дмитрий Дайнеко.