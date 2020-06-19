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В Гомельской области уменьшили вдвое ставки единого налога для ИП и физлиц

19.06.2020 12:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Решение «Об уменьшении ставок единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц» принято на основании указа «О поддержке экономики».

Что это значит?

«Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые являются плательщиками единого налога, уменьшены в два раза ставки единого налога, подлежащие применению в течение третьего квартала этого года», - отметил Дмитрий Дайнеко.

Определение ИП в III квартале 40-кратной суммы единого налога производится исходя из размера применяемых ставок единого налога без учета снижения ставок, предусмотренного решением №183, добавил он.

Источник: Myfin.by
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В Гомельской области ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц уменьшены в два раза. Об этом сообщил замначальника...
 
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