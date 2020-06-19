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В Гомельской области уменьшили вдвое ставки единого налога для ИП и физлиц
Источник материала: Myfin
Решение «Об уменьшении ставок единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц» принято на основании указа «О поддержке экономики».
Что это значит?
«Для
Определение ИП в
III квартале 40-кратной суммы
Источник: Myfin.by
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В Гомельской области ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц уменьшены в два раза. Об этом сообщил замначальника...
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