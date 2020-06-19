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Соблюдение законодательства о безопасности на водных объектах – на особом контроле органов прокуратуры Брестской области
19.06.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Профилактика гибели людей – одна из первостепенных задач органов
В Брестской области за 5 месяцев 2020 года в результате утоплений погибло 16 совершеннолетних граждан.
Органы
По требованию прокуроров в г.Бресте произведена уборка прибрежной надводной растительности на мелководье пляжа «Центральный» (правый берег реки Мухавец), пляжа «Восток» (правый берег реки Мухавец в районе Гузнянского моста), в Пинском и Ивановском районах оборудованы элементы инфраструктуры для отдыхающих (раздевалки, скамейки и навесы).
Внимание ответственных органов в Пинском, Дрогичинском и Ивановском районах было обращено на сроки оборудования благоустроенных мест массового отдыха людей у водоемов: несвоевременная подготовка зон купания могла привести к возникновению стихийных пляжей, которые не гарантируют безопасное пребывание на них.
После внесения актов прокурорского реагирования определены места для не умеющих плавать в Ивановском, Столинском, Дрогичинском районах.
В ряде регионов оборудованы стенды, на которых размещены сведения о метеорологической обстановке; схематическое изображение территории и акватории пляжа с указанием глубин и опасных мест.
Мониторинг соблюдения законодательства о безопасном пребывании граждан на водных объектах будет продолжен.
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Соблюдение законодательства о безопасности на водных объектах – на особом контроле органов прокуратуры Брестской области
Профилактика гибели людей – одна из первостепенных задач органов прокуратуры. Крайне актуален данный вопрос в период летней жары, когда граждане массово...
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