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Соблюдение законодательства о безопасности на водных объектах – на особом контроле органов прокуратуры Брестской области

19.06.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Профилактика гибели людей – одна из первостепенных задач органов прокуратуры. Крайне актуален данный вопрос в период летней жары, когда граждане массово отдыхают у водоемов, нередко подвергая свои жизни опасности.

Соблюдение законодательства о безопасности на водных объектах – на особом контроле органов прокуратуры Брестской области

В Брестской области за 5 месяцев 2020 года в результате утоплений погибло 16 совершеннолетних граждан.

Органы прокуратуры региона проверили, как местные исполнительные и распорядительные органы, а также подразделения Брестской областной организации республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах» и другие субъекты профилактики выполняют законодательство о предупреждении несчастных случаев на воде.

По требованию прокуроров в г.Бресте произведена уборка прибрежной надводной растительности на мелководье пляжа «Центральный» (правый берег реки Мухавец), пляжа «Восток» (правый берег реки Мухавец в районе Гузнянского моста), в Пинском и Ивановском районах оборудованы элементы инфраструктуры для отдыхающих (раздевалки, скамейки и навесы).

Внимание ответственных органов в Пинском, Дрогичинском и Ивановском районах было обращено на сроки оборудования благоустроенных мест массового отдыха людей у водоемов: несвоевременная подготовка зон купания могла привести к возникновению стихийных пляжей, которые не гарантируют безопасное пребывание на них.

Соблюдение законодательства о безопасности на водных объектах – на особом контроле органов прокуратуры Брестской области

После внесения актов прокурорского реагирования определены места для не умеющих плавать в Ивановском, Столинском, Дрогичинском районах.

В ряде регионов оборудованы стенды, на которых размещены сведения о метеорологической обстановке; схематическое изображение территории и акватории пляжа с указанием глубин и опасных мест.

Соблюдение законодательства о безопасности на водных объектах – на особом контроле органов прокуратуры Брестской области

Мониторинг соблюдения законодательства о безопасном пребывании граждан на водных объектах будет продолжен.

Служба информации
прокуратуры Брестской области

 
Теги: Брест
 
 
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