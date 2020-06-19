Водитель, которого «отбивали» от ГАИ во время акции солидарности: «Сигналил, чтобы избежать ДТП»

Источник материала: Tut.by

«Инспектор предлагал выписать 0,5 базовых и разойтись», — рассказывает о вчерашнем общении с ГАИ водитель Иван Гринкевич. Его остановили на проспекте Независимости за подачу звукового сигнала без причины, но Иван с предъявленным ему правонарушением не согласился. Разбирательство шло примерно полчаса, в это время в защиту водителя выступали люди, которые оказались рядом, многие предлагали сброситься на штраф.





— На проспекте Независимости вчера я был несколько раз: заезжал за женой на работу, ездил к родителям. Где-то в 22.20 вместе с женой я снова оказался там. В это время на тротуаре стояла цепь солидарности, а в их поддержку сигналил почти весь транспорт, который был на проезжей части: не только легковушки, но и автобусы, маршрутки. Вечер был очень шумный, — вспоминает о событиях вчерашнего вечера Иван Гринкевич.

Водитель отметил, что он тоже сигналил, но это было вызвано аварийной ситуацией на дороге: с улицы Свердлова поворачивала машина и не уступила дорогу автомобилю Ивана, чтобы избежать столкновения, водитель и посигналил.

— Может, я и потом подавал сигнал, я не помню, но не исключаю этого. Поток транспорта был очень плотный, машины и я сам маневрировали, поэтому приходилось предупреждать других водителей, чтобы не произошло ДТП.

Возле цирка автомобиль Ивана остановил инспектор ГАИ, мужчина тогда ехал по второму ряду. Гаишник попросил водителя предъявить документы, а потом сообщил, что тот нарушил ПДД — подавал звуковой сигнал без причины.

— Я спросил у ГАИ, а есть ли доказательства моего правонарушения — их не было. То есть я сам должен был признаться, что сигналил без причины и попросить выписать мне штраф. Конечно, делать это я не собирался, — сказал водитель.

Разбирательство затягивалось, а возле инспектора и водителя собралась толпа людей, которые требовали отпустить автомобилиста. В это время мимо ездили машины, которые беспрерывно жали на клаксон и их за это не останавливали.

— Милиционер предложил мне пройти куда-то в сторону, но я не согласился. Через некоторое время приехал патрульный автомобиль ГАИ, на заднем сиденье которого сидели два омоновца. Я вел себя абсолютно спокойно, не кричал и не скандалил. Поэтому не знаю, чем были вызваны действия сотрудников ОМОН: они подошли ко мне с обеих сторон и спросили, все ли у меня хорошо. Ощущения были не из приятных.

В это время очевидцы начали возмущаться ситуацией, а проходящая мимо женщина начала кричать и призывать к совести омоновцев. Кто-то предложил сброситься деньгами водителю на штраф. Две женщины подскочили и всунули в руки Ивану девять рублей, парень даже не успел среагировать и вернуть деньги, как они скрылись в толпе.

— Видно было, что гаишникам очень неловко оказаться в такой ситуации. Но я их ни в чем не обвиняю — они просто выполняли свою работу. Инспектор предлагал мне согласиться с правонарушением, мол, он выпишет мне минимальный штраф — 0,5 базовых, да и разойдемся на этом. Но я не согласился.

Напомним, за сигнал без причины предусмотрено наказание от предупреждения до 3 базовых величин (81 рубль).

В итоге инспектор составил протокол, в котором Иван сделал отметку, что он не согласен с предъявленным правонарушением. Штраф пока ему не выписали и пригласили приехать в ближайший четверг в ГАИ Заводского района на разбирательство.