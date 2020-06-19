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Лукашенко опять угрожает: Теперь правительству и Нацбанку

19.06.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко заявил о необходимости сконцентрировать ресурсы в экономике для помощи тем предприятиям, которые действительно попали в тяжелое положение.




"Нам надо собраться и жить в тех условиях, в которых мы находимся. Если в Нацбанке и отдельные члены правительства этого не понимают, значит, готовьтесь на выход. Другого не дано. Надо сконцентрироваться. Все ресурсы объединить. Во-первых, чтобы помочь людям", - заявил сегодня Лукашенко.

«Однако есть предприятия, которые действительно попали в сложное положение. И этим предприятиям надо помочь", - сказал он.

Впрочем, угрозы выглядят смешными, потому что желающих сбежать с корабля можно выстроить в очередь. Чиновники завидуют бывшему главе правительства Сергею Румасу, который очень вовремя соскочил.
 
 
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Лукашенко заявил о необходимости сконцентрировать ресурсы в экономике для помощи тем предприятиям, которые действительно попали в тяжелое положение.
 
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