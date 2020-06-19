|
Конюк: преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали реальную угрозу интересам национальной безопасности
19.06.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали реальную угрозу интересам национальной безопасности Беларуси. Генеральная
В Генеральной
"По результатам их изучения с учетом имеющихся доказательств Генеральная прокуратура пришла к однозначному выводу о необходимости квалификации действий проходящих по делу лиц как совершенных в составе преступной организации. В связи с чем мною принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.ч. 2 и 3 ст.285 Уголовного кодекса", - проинформировал Александр Конюк.
"С учетом того, что преступные деяния совершались системно, на протяжении длительного времени, с использованием транснациональных противоправных схем, они создали реальную угрозу интересам национальной безопасности нашей страны как в финансовой, так и иных сферах, - подчеркнул генпрокурор - Поэтому дальнейшее расследование данного уголовного дела поручено следственным подразделениям органов государственной безопасности Беларуси".
В то же время оперативное сопровождение расследования уголовного дела будет осуществлять ДФР КГК, добавил Александр Конюк.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конюк: преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали реальную угрозу интересам национальной безопасности
Преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали реальную угрозу интересам национальной безопасности Беларуси. Генеральная прокуратура возбудила...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)