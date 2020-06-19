ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Конюк: преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали реальную угрозу интересам национальной безопасности

19.06.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали реальную угрозу интересам национальной безопасности Беларуси. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 и 3 ст.285 УК. Об этом сегодня журналистам сообщил генеральный прокурор Александр Конюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Конюк: преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали реальную угрозу интересам национальной безопасности

В Генеральной прокуратуре в соответствии с законодательством рассмотрены материалы уголовного дела Белгазпромбанка, поступившие из Департамента финансовых расследований КГК для определения подследственности.

"По результатам их изучения с учетом имеющихся доказательств Генеральная прокуратура пришла к однозначному выводу о необходимости квалификации действий проходящих по делу лиц как совершенных в составе преступной организации. В связи с чем мною принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.ч. 2 и 3 ст.285 Уголовного кодекса", - проинформировал Александр Конюк.

"С учетом того, что преступные деяния совершались системно, на протяжении длительного времени, с использованием транснациональных противоправных схем, они создали реальную угрозу интересам национальной безопасности нашей страны как в финансовой, так и иных сферах, - подчеркнул генпрокурор - Поэтому дальнейшее расследование данного уголовного дела поручено следственным подразделениям органов государственной безопасности Беларуси".

В то же время оперативное сопровождение расследования уголовного дела будет осуществлять ДФР КГК, добавил Александр Конюк.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали реальную угрозу интересам национальной безопасности Беларуси. Генеральная прокуратура возбудила...
 
Новости дня
Новости разные
 
Водитель, которого «отбивали» от ГАИ во время акции солидарности: «Сигналил, чтобы избежать ДТП»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика