Конюк: преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали реальную угрозу интересам национальной безопасности

Источник материала: Виртуальный Брест

Преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали реальную угрозу интересам национальной безопасности Беларуси. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 и 3 ст.285 УК. Об этом сегодня журналистам сообщил генеральный прокурор Александр Конюк, передает корреспондент БЕЛТА.





В Генеральной прокуратуре в соответствии с законодательством рассмотрены материалы уголовного дела Белгазпромбанка, поступившие из Департамента финансовых расследований КГК для определения подследственности.

"По результатам их изучения с учетом имеющихся доказательств Генеральная прокуратура пришла к однозначному выводу о необходимости квалификации действий проходящих по делу лиц как совершенных в составе преступной организации. В связи с чем мною принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.ч. 2 и 3 ст.285 Уголовного кодекса", - проинформировал Александр Конюк.

"С учетом того, что преступные деяния совершались системно, на протяжении длительного времени, с использованием транснациональных противоправных схем, они создали реальную угрозу интересам национальной безопасности нашей страны как в финансовой, так и иных сферах, - подчеркнул генпрокурор - Поэтому дальнейшее расследование данного уголовного дела поручено следственным подразделениям органов государственной безопасности Беларуси".

В то же время оперативное сопровождение расследования уголовного дела будет осуществлять ДФР КГК, добавил Александр Конюк.