Синоптики рассказали о погоде в выходные — зонты пригодятся

Источник материала: Виртуальный Брест





Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу, 20 июня, ночью местами, днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, грозы. Днем при грозах местами град, сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +15...20°С, максимальная днем +26...32°С.





В воскресенье ночью местами, днем на большей части территории республики кратковременные дожди, в отдельных районах — сильные. Местами грозы. Днем при грозах усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +14...20°С; максимальная днем +22...29°С, по юго-востоку до +32°С, в северных районах местами +20...21°С.





В понедельник в нашу страну устремится более прохладный воздух со Скандинавии и погода начнет возвращаться в рамки нормы. Местами по республике ожидаются кратковременные дожди, по югу возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью от +11°С по северу до +19°С по юго-востоку, днем +18...25°С, по югу до +27°С.