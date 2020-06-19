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Бабарико задержали. Отвечаем на пять наивных вопросов о продолжении его избирательной кампании

19.06.2020 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, возглавляющего его инициативную группу, задержали: оба сейчас находятся в СИЗО КГБ. У многих сторонников экс-банкира возникли вопросы — а что будет с подписями? А может ли он баллотироваться? TUT.BY все узнал в Центральной избирательной комиссии Беларуси.

Могут ли отказать Бабарико в регистрации кандидатом в президенты на основании того, что он задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело?

Нет, не могут. Как разъяснили в ЦИК, отказ в регистрации возможен только на основании обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу.

Могут ли отказать Бабарико, если он не подаст документы на регистрацию лично?

Нет, не могут. Подавать документы на регистрацию может другое уполномоченное физическое лицо по нотариально заверенной доверенности. А вот сами документы — заявление и декларация о доходах — должны быть обязательно подписаны лично претендентом.

Сегодня, 19 июня, — последний день предоставления подписей в территориальные избирательные комиссии. Часть из них Бабарико успел предоставить. Кто может сдать остальные, если сам претендент и глава его инициативной группы задержаны?

Подписи могут сдавать еще и координаторы из инициативной группы по соответствующим территориям (районам, городам областного подчинения и районам городов с районным делением). Сам список координаторов есть в Центральной избирательной комиссии.

Если Бабарико зарегистрируют кандидатом в президенты, то как он сможет проводить избирательную кампанию из СИЗО? Например, сможет ли он встречаться с журналистами и электоратом, записывать предвыборные обращения и участвовать в дебатах?

Скорее нет, чем да — только в рамках установленного для него в СИЗО режима. Как сообщили в ЦИК, изъятий из законодательства по причине того, что задержанное лицо является кандидатом в президенты, не установлено.

Если Бабарико победит на выборах, то до своей инаугурации он еще не будет президентом. Какая судьба ждет его и его уголовное дело в этот период?

Пока неизвестно. В ЦИК сообщили, что эти вопросы уже выходят за рамки избирательного законодательства.

— Доживем, тогда и посмотрим, — заявили в Центральной избирательной комиссии.

 
 
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Задержание претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико вызывает у сторонников опасения, что его избирательная кампания на этом закончилась. ЦИК...
 
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